- La data de 16 martie 2018, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut consultari cu Ales Chmelar, secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Guvernului ceh si cu Jakub Landovsky, adjunct al ministrului ceh al apararii. …

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit…

- „Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre”, a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa. Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta delegatie „a…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut marti o intrevedere cu Matthew Palmer, adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Afaceri europene si eurasiatice, se arata intr-un comunicat al MAE remis Agerpres.Potrivit…

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, pro-chinez si anti-imigratie, a depus joi juramantul pentru cel de-al doilea si ultimul mandat de cinci ani, ramanand fidel discursului sau dur, cu accente populiste, in cadrul unei ceremonii la Castelul din Praga, sediul presedintiei, potrivit AFP. Primul sef…

- Municipiul Cluj-Napoca este, dupa Praga, orasul din U.E. unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, conform anuntului publicat de EUROSTAT, Uniunea Europeana. Astfel, potrivit sondajului oficial, 72% dintre respondenti – selectati din principalele orase ale Uniunii Europene – au fost de acord ca…

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ 7.000…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Momente tensionate intre PSD și PNL. Reprezentanți de vaza ai ambelor partide au intrat intr-un schimb aprins de replici, in direct. Aceste contre au culminat cu acuzații grave care au fost aruncate cu privire la activitatea parlamentarilor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, și omologul…

- Romania acorda o atentie speciala atacurilor cibernetice, a subliniat, sambata, la Munchen, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, care a participat, in calitate de vorbitor, la panelul "Transatlantic Security Roundtable Munich, Stronger…

- Echipa masculina de hochei pe gheata a Canadei, dubla campioana olimpica en titre, a suferit primul sau esec din ultimii opt ani la JO de iarna, fiind invinsa de formatia Cehiei, cu scorul de 3-2 dupa executarea loviturilor de departajare, intr-o partida disputata sambata la PyeongChang, transmite Agerpres.ro.Fara…

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti, transmite News.ro . Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic,…

- Europarlamentarul Daniel Buda, insotit de presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, si de presedintele PNL Baia Mare, Calin Bota, s-au intalnit luni, 12 februarie, cu mai multi antreprenori maramureseni din domeniul agriculturii, pentru a dezbate solutii punctuale care vizeaza impactul inovarii in sector,…

- Cehia s-a calificat in semifinalele Fed Cup, dupa ce a invins Elvetia, scor 3-1, duminica, la Praga. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4. La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu sambata pe Viktorija Golubic…

- Horoscopul zilei de 11 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Epoca digitala a modificat in mare masura conditiile necesare desfasurarii unui spionaj de calitate si a crescut rolul tarilor mici in acest domeniu. In era spionajului cibernetic, chiar si tarile mici pot juca in curtea celor mari, scrie expertul in securitate Mark Galeotti, care activeaza in prezent…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit, joi, pe Jamaan Rashid Ben Ragosh, presedintele Universitatii Arabe Naif pentru Stiintele Securitatii, cu sediul in Arabia Saudita, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters. Zeman, cunoscut…

- Grupele Cupei EHF 2018 la handbal feminin. HC Zalau – Banik Most, meci ce poate aduce calificarea in sferturi. SCM Craiova joaca returul cu Krasnodar. Sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”: HC Zalau – Banik Most La nicio saptamana de la meciul tur din Cehia, HC Zalau se dueleaza sambata…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Protest mut, in centrul Clujului, cu mesajul "Justitie furata" Mai multe persoane s-au adunat, duminica, la ora 14.00, in centrul Clujului, pentru un protest mut de 10 minute fața de "politica de control și dictatura, fața de violarea Constituției, violarea principiilor democratice și a convențiilor…

- Un hotel din centrul capitalei Cehiei a fost cuprins de flacari. Trei oameni au murit, iar sase au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Parlamentarii PNL de Timiș susțin ca au fost invitați la discuții printr-un e-mail venit de la un consilier de-al președintelui CJT Calin Dobra. Liderul social-democraților din Timiș și-ar dori sa discute despre proiectele importante ale județului. Liberalii sunt de acord, dar nu inainte…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- Proiectul autostrazii Ungheni-Iasi-Tg.Mures a starnit discutii aprinse, astazi, la Iasi, la o dezbatere de profil la care au luat parte autoritati locale, parlamentari, reprezentanti ai mediului de afaceri, dar si un secretar de stat in Ministerul Transporturilor. La actiunea organizata de Grupul de…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Presedintele ceh Milos Zeman conduce in sondaje inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc vineri si sambata, insa actualul sef al statului ar putea fi pus in dificultate daca se va confrunta in turul al doilea cu Jiri Drahos, candidat centrist proeuropean, transmit AFP si Reuters. In afara…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a primit-o, joi, in vizita de prezentare, pe Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Cei…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice în spatiul euroatlantic, George Ciamba, l-a primit, marti, pe Alex Ellis, director general în cadrul Departamentului pentru Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExUE), cu atributii privind relatia cu statele membre si cu…

- Compania Elbit Imaging, care detine 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui anunt de pe bursa. Potrivit datelor ZF, Revetas Capital, un fond de investitii fondat si administrat de Eric…

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…