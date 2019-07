Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat cea de-a zecea Conferinta Interguvernamentala de Aderare cu Serbia. Comisarul european pentru vecinatate si negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, a reprezentat Comisia Europeana la reuniune, partea sarba fiind reprezentata de Jadranka…

- „Mai bine mai tarziu decat niciodata! Da-i, Doamne, romanului mintea de pe urma!Daca tacea, filozof ramanea! Este bine ca exista atatea proverbe și expresii potrivite pentru tot atatea experiențe traite. Este bine și ca președintele Romaniei, chiar daca mai pesimist din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a incheiat 90 de dosare legislative, aratand ca multi au fost surprinsi de acest lucru, deoarece se asteptau ca mandatul Romaniei sa fie unul mediocru. "Nu stiu daca este bine sa vorbim despre o mostenire,…

- Luxemburg, 14 iun /Agerpres/ - Romania a inchis 11 dintre cele 13 dosare privind Uniunea Pietelor de Capital in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (UE), a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca, pe durata presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania a reusit sa inchida aproape 100 de dosare, ”ceea ce este cam dublu fata de ce au realizat altii inaintea noastra sau mai mult

- O tara nu se poate considera "membru complet" al Uniunii Europene daca nu a prezidat Consiliul UE, Romania indeplinindu-si acest rol "cu brio", a afirmat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la conferinta "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe". …

- Romania triumfa in mandatul de 6 luni la șefia Consiliului Uniunii Europene, sub conducerea premierului Viorica Dancila. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de marți, ca Romania a inchis, pe durata mandatului…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene (UE) ia in calcul inclusiv un nou referendum pentru Brexit, iar indiferent de ceea ce se va intampla, romanii din Marea Britanie nu vor fi afectati, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.