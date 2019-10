Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, spera ca autoritatile britanice isi vor clarifica pozitia cu privire la Brexit, in ciuda ultimelor evolutii de pe scena politica londoneza. "Ceata devine tot mai densa la Londra... Inca sper la mai multa claritate cu privire la ce ar trebui sa…

- ''Riscul absentei unui acord inca ramane. Cei 27 pot sa nu fie de acord cu o amanare si parlamentul nu a convenit pana acum un acord, riscul ramane pertinent si este important sa ne pregatim'', a spus Barclay intr-o audiere din comisia pentru afaceri externe a parlamentului de la Londra, scrie Agerpres.…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas nu a exclus luni o ”scurta amanare tehnica” in vederea unei implementari a unui Brexit ”ordonat”, relateaza AFP potrivit news.roPremierul britanic Boris Johnson incearca din nou, luni, sa obtina un vot, in Camera Cimunelor, asupra acordului sau al iesirii…

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit duminica pentru a discuta cererea de amanare a datei pentru Brexit dupa 31 octombrie, dar nu au clarificat imediat cum va reactiona Bruxellesul, transmite DPA. Reuniunea s-a concentrat in primul rand asupra procedurilor UE de ratificare a…

- Premierul britanic Boris Johnson a amenințat cu excluderea din grupul conservatorilor a deputaților care vor incerca sa blocheze o ieșire fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Inca din ajunul reluarii, marți, a lucrarilor parlamentului, premierul britanic și-a inasprit considerabil tonul,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene George Ciamba a declarat, luni, ca dosarul Brexit ii va afecta in mod special pe romanii din Marea Britanie. El a adăugat că acţiunea diplomatică privind drepturile românilor trebuie continuată şi după Brexit. …

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a cerut sambata conducerii Uniunii Europene sa accepte o renegociere a acordului privind Brexitul, deoarece "realitatile politice s-au schimbat" dupa alegerile din luna mai care au modificat configuratia Parlamentului european, informeaza duminica AFP.…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…