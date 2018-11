Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National al PSD s-a reunit, marti, la Parlament avand pe ordinea de zi propunerea unor candidati pentru functia de ministru al Educatiei Nationale si pentru functia de ministru delegat al Afacerilor Europene. Surse social-democrate precizau luni ca secretarul de stat din MAE,…

- Secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o varianta luata in calcul de premierul Viorica Dancila pentru funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, dupa ce Victor Negrescu a demisionat din funcție.Imediat dupa ce a aflat cine ii e succesor, Negrescu a facut noi precizari despre…

- Secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o varianta luata in calcul de premierul Viorica Dancila pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, au declarat luni, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si a dat demisia din Cabinetul Dancila.Decizia ar fi fost luata dupa sedinta de guvern de ieri, potrivit informatiilor Digi24.Victor Negrescu avea un rol important in pregatirea pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ...

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, la Washington, intrevederi cu oficiali americani, prilej cu care a aratat ca Presedintia romana a Consiliului UE va acorda importanta intaririi parteneriatului transatlantic dintre UE si SUA, informeaza…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a discutat luni cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei, Giuseppe Conte, despre relatia bilaterala dintre cele doua tari si despre cooperarea in plan european,…