Stiri pe aceeasi tema

- George Ciamba depune miercuri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura ca ministru delegat al Afacerilor Europene, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui ca ministru delegat pentru Afaceri Europene. George Ciamba il va inlocui pe Victor Negrescu ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea nu a vrut sa comenteze, luni, demisia ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care a aparut in spatiul pubic, in week-end, pe surse. Dragnea spune ca doar Negrescu este cel care trebuie sa explice acest gest. In plus, spune presedintele PSD, premierul Vioroca…

- Intrebat de jurnaliștii aflați in fața ministerului ce crede despre reținerea Elenei Udrea, Tudorel Toader a raspuns: “Haideti sa nu faceti din acest personaj un subiect national. Procedura de extradare va parcurge etapele legale. Pentru mine nu este un subiect Elena Udrea (...) Da, este un cetatean…

- Asociația Procurorilor din Romania transmite ca "a luat cunoștința de discursul public al ambasadorului SUA, domnul Hans Klemm, discurs susținut la data de 01.10.2018 la Facultatea de Drept a Universitații București – cu ocazia deschiderii anului universitar 2018-2019".Asociația Procurorilor…

- Sectia pentru judecatori a CSM isi exprima ingrijorarea, marti, in legatura cu afirmatiile ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm, privind activitatea Inspectiei Judiciare, membrii sectiei sustinand ca o astfel de abordare "poate fi de natura a afecta increderea societatii in actul de justitie".…

- Discursul ambasadorului Hans Klemm “Progres și provocari in justiție”, Facultatea de Drept a Universitații București, 1 octombrie 2018 Domnule Rector Dumitru, Domnule Decan Baias, distinsi profesori, draga mea colega, Ambasadoare a Frantei, domnule consilier prezidential Aurescu, domnule fost ministru…

- Viitorul in domeniul mass-media dezbatut la Universitatea Bucuresti Foto: Arhiva. Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii Bucuresti a organizat un workshop international despre oferta educationala a scolilor de jurnalism, în contextul evolutiilor actuale…