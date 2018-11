George Butunoiu, expert in recrutare: Cel mai valoros capital intr-o companie NU este angajatul

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Zlatna, Ioan Alexandru Achim, va participa la Campionatul Mondial de Atelaje Trase de Caini, competitie care va avea loc in Samorin, Slovacia, in perioada 16-18 noiembrie 2018. Ioan Alexandru Achim, din Zlatna si Daniel Marius Tentis, din Carei, vor fi printre echipajele ce vor reprezenta…

- In prezent, Romania trebuie sa recupereze ajutorul ilegal și dobanzile aferente. Aceasta masura va adanci si mai tare situația CEH, companie care merge de ani buni pe pierdere. „Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare…

- Secțiune susținuta de Ioan Popa, presedintele grupului Transavia, cel mai mare business din industria carnii de pui de pe plan local, cu peste 2.000 de angajati, crede ca urmatorii doi ani vor fi „zbuciumati“ pentru Romania, insa lucreaza la securizarea businessului si ia in calcul achizitia unei companii…

- ♦ In 2015, creativitatea era pe ultimul loc in topul celor mai cautate abilitati de catre angajatori, mai importante fiind abilitati care tineau de controlul calitatii, de exemplu ♦ In 2020, creativitatea va deveni a treia cea mai importanta competenta ceruta la un interviu de angajare, dupa cum arata…

- Gorj e judetul care are investitii straine totale de doar 4 milioane de euro in ultimii 28 de ani, potrivit datelor oficiale ale BNR si Institutului National de Statistica. In topul judetelor care au atras cele mai putine investitii straine se numara Mehedinti (5 milioane de euro), Vaslui (43 milioane…

- In ianuarie 2018, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii “Maria Sklodowska Curie” incepea proiectul ″Niciun copil singur in spital″, demarat de asociatia ″Inima Copiilor″. In aceeași luna, primii voluntari incepeau “serviciul” Din martie, dupa ce campania a fost mediatizata, alte 3.200 de persoane…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania este interesata sa obtina statutul de piata emergenta pentru piata de capital de la Bucuresti, in cadrul reuniunii informale a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

- Integra HR, companie clujeana de recrutare și consultanța in resurse umane, lanseaza IntegraHR Shop, primul magazin online din Romania cu proceduri de HR profesioniste, disponibile pentru descarcare imediata. Peste 40 de documente de resurse umane sunt disponibile, in prezent, in magazinul online, acoperind…