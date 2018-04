Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu disparitia din Romania a fugarului Sebastian Ghita, firmele sale par sa se simta rau. Printre acestea se regaseste si Hidrocanal, firma bistriteana preluata inca din 2013 de Ghita, si care este deja obiectul unui dosar de insolventa, dupa ce a adunat datorii de milioane de euro. Firma controlata…

- Institutul Cultural Roman a adoptat, recent, o serie de masuri organizatorice care au in vedere eficientizarea activitații in scopul creșterii vizibilitatii evenimentelor de promovare a culturii si civilizatiei nationale. Aceste decizii se aplica in baza hotararii Consiliului de Conducere al ICR,…

- Ministerul Energiei, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al societatii, a solicitat astfel completarea convocatorului adunarii actionarilor din 27 aprilie, scrie news.ro. Ministerul a mai cerut totodata stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei…

- Pe hartie, situația economica a Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului arata bine. Realitatea este insa alta. Societatea are de incasat peste 50 de milioane de lei la Complexul Energetic Hunedoara, iar salariile angajaților sunt platite cu dificultate. Bugetul de venituri și cheltuieli…

- Tel Drum nu are voie sa ceara dizolvarea, inca 60 de zile. Tribunalul Bucuresti a decis vineri, 23 martie, mentinerea – pentru firma Tel Drum – a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei, pentru o perioada de 60 de zile. In luna ianuarie a.c., magistratii Tribunalului Teleorman…

- Un alt beneficiu financiar acordat salariatilor, pentru prima data de la infiintarea CE Oltenia, este indexarea grilei de salarizare cu 19,9%, arata un comunicat publicat pe site-ul societatii. De asemenea, se va acorda un spor de fidelitate pentru inca peste 1.200 de salariati care nu beneficiau…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Presedintele Consiliului Judetean a semnat contractul de finantare a noii sectii de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care va fi amenajata intr-o locatie noua, intr-o cladire pe trei nivele. Valoarea totala a investitiei este estimata la 12,946 milioane de lei, din care finantarea…

- Dintre cele patru oferte primite la licitatia organizata pe criteriul pretului cel mai scazut, a fost aleasa cea a firmei bucurestene Flash Lighting Service. Societatea a cerut mai putin de 1,7 milioane de lei (fara TVA), cu peste 200.000 de lei sub pretul de pornire la licitatie. Durata contractului…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza pentru luna ianuarie un profit de peste 44 de milioane lei, dupa un profit de aproximativ 200 de milioane de lei la nivelul anului trecut, precizeaza un comunicat postat pe site-ul companiei. Societatea raspunde astfel declarațiilor facute de Nicoleta…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1 din 30 ianuarie a AGA societatii Decor Publicitate SRL. Potrivit documentului, asociatii societatii, Tanase Cristian Bujduveanu si George Nicolae Panus au decis: 1. Se coopteaza in societate si se numeste administrator, pe o perioada nelimitata,…

- Un barbat de 38 de ani din Siria a fost depistat de politistii de la Imigrari ca lucra la o firma din Timisoara fara a detine avizul de angajare. Barbatul avea drept de ședere pe teritoriul Romaniei, insa firma nu a respectat legislatia in domenul privind incadrarea in munca a cetatenilor straini. Societatea…

- Oltchim ii vinde lui Dynamic Selling Group, cu 2,6 milioane de euro, divizia Materiale de Constructii Ramplast, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Societatea informeaza actionarii si pe cei ...

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza pentru luna ianuarie un profit de peste 44 de milioane lei si de alte aproximativ 200 de milioane de lei la nivelul anului trecut, sustinand ca numele companiei "nu poate fi asociat cu insolventa"."Complexul Energetic Oltenia va incheia anul 2017 cu un…

- Aproape 400.000 de lei au fost furați, in 2014, dintr-o autospeciala a Poștei Romane, lasata in fața sediului din Arad aflat langa Gara CFR. De atunci și pana acum furtul nu a fost soluționat. Hoții nu au fost identificați nici pana in aceasta zi, insa – intr-un fel – s-au gasit „vinovații”: șoferul,…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- Firma din Bulgaria care ofera servicii de livrare mancare BGMentu, care in urma cu cativa ani prelua aplicatia romanesca Oliviera, a fost cumparata de olandezii de la Takeaway.com cu 10,5 milioane de dolari.

- Compania Teamnet, înfiintata de Sebastian Ghita, a semnat, în aprilie 2017, tocmai când fostul deputat fugar era cautat de autoritatile române, un contract de peste un milion de euro cu Ministerul sârb de Finante.

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Centrala Nucleara de la Cernavoda (CNE) a beneficiat mai multi ani de servicii de protectie fizica si monitorizare din partea unei firme care nu era acreditata ORNISS, iar problema se rezolva in instanta.

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale(MCSI).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Pe fondul uriașelor probleme cu plata salariilor, in cadrul STPT s-a dus pana acum un razboi rece. Prima victima și semnalul ca lucrurile sunt pe cale sa se precipite este Nicolae Bitea. Acesta a fost demis la nici doua luni dupa ce preluase mandatul de director adjunct, fiind impins in fața…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Argeș, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Ploiești, au efectuat un control pe raza comunei Salatrucu, la o societate comerciala cu profil de activitate prelucrare și comercializare material lemnos. Cu ocazia controlului, polițiștii au stabilit…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Șefii Sinterom au gajat halele și depozitele combinatului Investitorii de la Sinterom Cluj-Napoca au aprobat in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) realizarea unui proiect privind dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotive, cu o valoare a investitiei de maximum…

- Firma „Succes Dezvoltare 1991“ SRL, detinuta de Alexandru-Razvan Versin, fiul directorului adjunct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Gorj, va prelua activele societatii Succes Nic Com, care se afla in procedura de insolventa. Societatea este cel mai mare angajator din domeniul…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Mii de pensionari primesc o veste neplacuta din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).Conform Bugetul.ro, serviciile Poștei Romane care acopera peste 7,5 milioane de adrese și de care beneficiaza peste 19 milioane de locuitori intampina anumite probleme care…

- Producatorul de prefabricate ASA Cons din Turda a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, un plus de 14% fața de anul precedent, anunța Ziarul Financiar . Read More...

- Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive va deschide la Craiova in luna septembrie 2018 o fabrica, iar investitia se ridica la suma de 10 milioane de euro. Reprezentantii companiei si autoritatile au semnat un contract de inchiriere pe trei hectare de teren, acolo unde pune…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Dupa aproape 9 ore de discutii si negocieri, comisia mixta aflata la Ministerul Energiei astazi, formata din 14 titlulari sindicali,si directorii CE Oltenia, a reusit sa schimbe viziunea bugetara pe 2018. Astfel, s-au obtinut la fondul de salarii 20 de milioane de lei in plus fata de cele 24…

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas, ce administreaza rafinaria Petromidia, a anuntat marti ca actionarii companiei au aprobat revocarea lui Marius Mitrus din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societatii.In locul acestuia, a fost…

- Posta Romana a incheiat un acord de imprumut cu Eximbank, pentru suma de 30 de milioane de lei, bani ce vor fi returnati in urmatoarele 24 de luni, a informat compania, precizand ca finantarea, cea de-a treia din 2013 pana in prezent, este necesara revitalizarii companiei.

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca majorarea unor taxe si impozite locale, decisa de Consiliul Local in luna decembrie, va fi anulata, printr-un nou proiect de hotarare care va fi supus votului in urmatoarea sedinta a alesilor locali. Edilul-sef…

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 1 2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica ce va intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2018, care prevede si doua posturi de director general adjunct. Potrivit documentului…

- O conducta de alimentare cu apa recent inlocuita in fața Pieței Civice din Vaslui, zona refacuta complet cu fonduri europene, se sparge zilnic din cauza imbinarilor prost facute de catre firma care a realizat lucrarea. In mai puțin de doi ani, cinci racorduri au cedat pe o porțiune de cateva zeci de…

- Consiliul de Supraveghere al Petrom a anumit-o pe Christina Verchere, 46 de ani, in funcția de președinte al directoratului și director general al Petrom, potrivit unui comunicat al societații. ”In ședința de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere (46) in…

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…