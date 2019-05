Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a trecut prin momente dificile in ultimele saptamani, timp in care a suferit trei operații. Alaturi i-a fost, insa, soțul ei, actorul George Burcea, care a reacționat chiar și atunci cand artista a fost criticata.

- George Burcea este un tata dedicat și implicat. Soțul Andreei Balan este de un real ajutor, intrucat muncește cot la cot cu proaspata mamica la creșterea celor doua fiice, Ella și Clara. George Burcea a trecut prin clipe cumplite in momentul in care artista a facut un stop cardio-respirator in timpul…

- Dupa mare cumpana pe care a trait-o pe patul de spital, Andreea Balan se reface și se simte acum cum nu se poate mai bine. Vedeta il are alaturi pe soțul ei, George Burcea, care este absolut topit dupa cele doua fetițe pe care le au impareuna și care i-a fost alaturi artistei in cele mai grele momente.

- Dupa ce au aparut zvonuri conform carora Andreea Balan ar urma sa fie mutata la un alt spital din locul in care a nascut si a suferit un stop cardio-respirator, George Burcea a facut declaratii in exclusivitate pentru www.spynews.ro si a lamurit intreaga situatie. Andreea Balan ramane la spitalul unde…

- Fanii au luat cu asalt pagina de socializare a cantareței Andreea Balan, dupa ce s-a aflat ca aceasta a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Andreea Balan a devenit mamica pentru a doua oara luni, 4 martie. Ea a adus pe lume o fetița, Clara. Insa, in timpul nașterii, vedeta a suferit…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…

- Andreea Balan a dezvaluit, prin intermediul vlogului ei, cum se va numi fetița pe care o va aduce pe lume peste doar doua saptamani. Artista, care este insarcinata in noua luni, a afirmat, totodata, ca are insomnii pentru nici bebelușul din burtica și nici Ella nu o prea lasa sa se odihneasca. La ultimul…