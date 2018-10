Stiri pe aceeasi tema

- "Alaturi de elita mondiala a industriei farma, principalul producator roman de medicamente generice va prezenta peste 25 de produse reprezentative din perspectiva formelor farmaceutice detinute in portofoliu, respectiv: pulberi sterile injectabile, unguente, supozitoare, capsule, comprimate si suplimente…

- Gabriela Cristea a explicat cu ce probleme se confrunta din punct de vedere al sanatații. Moderatoarea TV Gabriela Cristea se confrunta cu o raceala de ceva vreme, raceala de care nu reușește sa scape. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterii din Parlamentul European, ca nu a venit la Strasbourg pentru a da socoteala, ci din din respect si pretuire pentru forul european. Seful Executivului roman a solicitat aceeasi atitudine fata de poporul roman. Secretarul general…

- Marius Sumudica a plecat de la Astra in vara anului trecut, cand a semnat cu Kayserispor, grupare din primul esalon din Turcia, de care s-a despartit dupa aproape un an. Tehnicianul roman a luat drumul Arabiei Saudite, in prezent fiind tehnicianul lui Al-Shabab, dar a ramas de ce a...

- FCSB va juca in aceasta seara, de la ora 21:30, returul din play-off-ul Europa League cu Rapid Viena, pe Arena Naționala. In tur a fost 1-3. Partida e in direct la Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:30 » FCSB - Rapid Viena Vezi meciul liveTEXT! Echipele probabile: FCSB: Vlad - Benzar, Balașa,…

- Este preot de mai bine de 20 de ani, a spovedit mii de oameni si este duhovnicul a ultor cateva sute de suflete. Spune ca rostul familiei nu este inteles astazi aproape de nimeni si ca oamenii nu se mai casatoresc din iubire. In opinia preotului Mihai Andrei Aldea, iubirea de astazi este pur si simplu…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat in trafic o autoutilitara condusa de un cetațean roman care transporta, intr-un spațiu special amenajat, cantitatea de 7.511 pachete cu țigari, in valoare de 88.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata…

- Alexandru Boc (72 de ani) il acuza pe Nicolae Dica dupa infrangerea FCSB-ului cu Astra, scor 0-1. Fostul mare fotbalist roman e de parere ca tehnicianul roș-albaștrilor nu poate gestiona relația cu jucatorii. "Ceva se intampla. ...