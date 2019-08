Vara aceasta, Geoparcul International UNESCO Tara Hategului si Geoparcul aspirant UNESCO Tinutul Buzaului au fost adevarate laboratoare in aer liber, locuri de studiu pentru studentii Universitatii din Bucuresti. Asociatia Studentilor Geologi si Geofizicieni de la Universitatea din Bucuresti a derulat in perioada iulie – august doua proiecte de cercetare, cate unul in fiecare geoparc, oferindu-le studentilor oportunitatea de a descoperi, in teren, ce inseamna valoarea unui teritoriu. In Geoparcul Tara Hategului, studentii au petrecut aproape doua saptamani in incercarea de a deslusi cum era viata…