Muzeul Casa Mureșenilor Brașov saluta alegerea geografului brașovean Marcian David Bleahu ca membru de onoare al Academiei Romane (secția de Ṣtiințe Geonomice). Alegerea domnului prof. dr. MARCIAN DAVID BLEAHU in aceasta funcție reprezinta un lucru remarcabil pentru Brașov, Domnia Sa alaturandu-se celor 20 de academicieni brașoveni omagiați in anul 2016 in cadrul simpozionului „Mari geografi brașoveni” la Casa Mureșenilor. In ziua de 28 iunie 2018 a avut loc Adunarea generala a plenului Academiei Romane cu care ocazie, in urma unui vot secret, s-a acordat titlul de Membru de Onoare domnului prof.…