Actorul australian Geoffrey Rush, recompensat cu Oscar pentru rolul din "Shine" (1997), a negat acuzatiile formulate de colega sa Yael Stone potrivit careia acesta ar fi dat dovada de un comportament inadecvat fata de ea in timpul repetitiilor la o piesa de teatru, cu opt ani in urma, informeaza DPA.



Stone, care poate fi vazuta in prezent in serialul Netflix "Orange is the new black", sustine ca Rush a dansat nud in fata ei, i-a trimis sms-uri cu continut sexual explicit si s-a folosit de o oglinda pentru a o urmari in timp ce facea dus in perioada in care jucau in "Diary of a Madman" ("Jurnalul…