"Romania ar fi avut o sansa cu Mircea Geoana presedinte"

"Romania ar fi avut o sansa, ar fi aratat altfel cu Mircea Geoana presedinte, decat in halul in care a ajuns in al doilea mandat al lui Traian Basescu. Din punct de vedere al securitatii, este o recunoastere atat pentru Geoana, cat si pentru Romania. Mircea Geoana a fost implicat de la bun inceput, de cand era ambasador in SUA. Apoi, momentul in care a fost numit ministru de Externe al Romaniei, in guvernul Nastase, participand si la Washington si la Praga (2002)... Toate eforturile facute pe urma, influența uriasa pe care o…