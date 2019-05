Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Mircea Geoana, afirma, dupa ce Viorica Dancila l-a enumerat printre cei asteptati sa revina in PSD, ca ramane alaturi de fostii sai colegi si colege, insa planurile sale imediate nu includ revenirea in politica militanta. "Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei,…

- Fostul lider PSD Mircea Geoana afirma, dupa ce Viorica Dancila l-a enumerat printre cei asteptati sa revina in PSD, ca ramane alaturi de fostii sai colegi si colege, insa planurile sale imediate nu includ revenirea in politica militanta.

- Mircea Geoana a vorbit despre revenirea sa in politica. El spune ca ramane alaturi de foștii sai colegi, aflați acum intr-o criza profunda dupa eșecul de la alegerile europarlamentare și condamnarea lui Liviu Dragnea.Citește și: Lovitura pentru PSD! Nici Ion Iliescu nu a VOTAT cu partidul…

- Fostul lider PSD Mircea Geoana i-a raspuns Vioricai Dancila care l-a invitat la discuții in PSD, precizand ca planurile sale imediate nu includ revenirea in politica, dar ramane cu inima alaturi de social-democrați.

- ”Inima mea va ramane intotdeauna fidela social democratiei, ideilor progresiste si valorilor democratice europene. Inteleg si incurajez nevoia PSD de a depasi o perioada grea care, netratata cu curaj si responsabilitate, are potentialul de a pune sub semnul intrebarii soarta acestui mare partid romanesc.…

- Comisarul european pentru justitie si egalitate de gen, Vera Jourova, a afirmat miercuri intr-un interviu ca tentativele de a pune capat violentei impotriva femeilor si a fetelor in Uniunea Europeana se izbesc de un amestec de politica de dreapta si de social media care inflameaza sexismul si stereotipurile,…

- Avocații brașoveni vor desemna, in 26 martie, structurile de conducere din cadrul Baroului Brașov, iar la alegerile din acest an, concurența este una foarte mare. Interesul manifestat de avocați pentru aceste demnitați este un semnal ca la nivelul acestei instituții se simte nevoia unei schimbari, susține…

- Mai multi deputati PNL au depus un proiect de lege prin care primarii sa aiba puterea sa-i oblige pe cei care nu isi platesc amenzile sa presteze munca in folosul comunitatii. Decizia ar urma sa apartina consiliilor locale sau judetene si nu unui judecator cum prevede legea in prezent. In prezent, alesii…