Genți din piele naturală în culorile primăverii 2018 Primavara este anotimpul perfect pentru a-ți reimprospata look-ul. Daca te-ai saturat de culorile reci ale iernii, atunci știi ca acum e momentul perfect sa treci la nuanțe mai calde. Și cu ce altceva sa incepi daca nu cu accesoriul tau preferat – geanta. DiAmanti.ro este magazinul online de genți din piele naturala care iți vine in ajutor. In colecția 2018 se regasesc toate culorile sezonului și toate modelele de genți din piele la care te-ai putea gandi, de la rucsacuri de piele și plicuri de piele, la serviete și genți office . De peste 5 ani de zile suntem prezenți pe piața din Romania cu… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O primavara capricioasa. Asa anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Pana pe 25 martie, la nivelul intregii tari, vremea va fi caracterizata de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, sea…

- Sala Restaurantului Bucegi de langa gara s-a dovedit a fi neincapatoare pentru tradiționala petrecere organizata de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din Arad la inceputul primaverii. Seniorii de-abia au așteptat un pretext sa se poata intalni și simți bine impreuna. Și chiar s-au simțit…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania – Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de cariera Angajatori de TOP va avea loc in Timisoara pe 16-17 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, in Bucuresti pe 23-24 martie, la Sala Palatului si…

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Soare, aer liber, plimbari in oraș pana seara tarziu. Sunt doar cateva momente mult așteptate ale venirii primaverii, de care te vei bucura in scurt timp. A sosit din nou momentul in care sa te dezmorțești, sa ieși din casa și sa faci tot ce ai ravnit pe tot parcursul iernii. Cu acest prilej, poți…

- Mesaje de 8 Martie pentru sotie. Iata cateva mesaje pe care i le poti trimite sotiei, de 8 Martie, Ziua Femeii . Daca esti in pana de inspiratie si nu stii ce sa-i urezi, mai jos gasesti cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru sotie. Mesaje de 8 Martie pentru sotie „Sunt cel mai fericit barbat,…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Femeile sunt mari iubitoare de moda, mereu in tendintele actuale si foarte atente la modul in care se imbraca, accesorizeaza si aranjeaza. Cu toate ca shopping-ul este una dintre pasiunile lor si mereu isi achizitioneaza noi piese vestimentare si accesorii, eterna lor problema este aceea ca nu au niciodata…

- Primavara aduce nume noi pe lista de speakeri la TEDxEroilor Mind The Gap. Evenimentul va avea loc intre 4 și 6 mai in Cluj Napoca, la Casa de Cultura a Studenților și va reprezenta cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Tema abordata de organizatori, ”Mind the gap” este o invitație la…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, ca exista bani prevazuti in buget pentru patru banci de piele si tot atatea de sange. "Avem in buget bani pentru patru banci de piele si patru banci de sange. Bani care se rostogolesc din 2012. Suntem in faza de studii de fezabilitate. Am convingerea…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- A-ti gasi esenta care te reprezinta e ca si cum ti-ai gasi perechea adevarata. Parfumul reprezinta o alegere personala si nu intotdeauna preferintele tale coincid cu cele ale partenerului. Insa, in ultima vreme, marile case de moda au lansat versiuni atat pentru ea, cat si pentru el ale aceluiasi parfum.…

- Pentru o cooperare eficienta, pentru al treilea an consecutiv, la 1 martie, Politia de Frontiera Româna și Politia de Frontiera din R. Moldova s-au întâlnit la mijlocul podului rutier Albita-Leuseni. Reprezentantii celor doua autoritati de frontiera si-au oferit simbolic câte…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a felicitat toți cetatenii tarii, cu prima zi de primavara si sarbatoarea Martisorului."Primavara e o stare de spirit, indiferent de vremea de afara. Acest lucru vor sa ni-l aminteasca și marțișoarele de 1 martie.

- 1 MARTIE 2018, MARȚIȘOR. MESAJE frumoase de 1 MARTIE Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! 1 MARTIE 2018, MARȚIȘOR. MESAJE frumoase…

- Ghiocelul, floarea ce vesteste primavara, este originar din Europa si Asia, rasarind din pamantul inzapezit cand iarna se lasa gonita departe. Numele sau stiintific este Galanthus si inseamna „flori albe ca laptele”. Ghioceii rasar de multe ori inainte de topirea zapezii si rezista foarte bine la temperaturile…

- Primavara incepe cu temperaturi extrem de scazute. Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo. In aceasta dimineața s-au inregistrat temperaturi de – 25 de grade Celsius. Chiar daca astazi soarele iși va face apariția pe cer, temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute. La…

- Primaria Municipiului Dej invita dejenii luni, 5 martie, de la ora 18:00, la un Concert de Primavara. Evenimentul, care va avea loc la Centrul Cultural „Arta” are ca protagoniști nume cunoscute ale scenei muzicale romanești. In prima parte a serii va concerta Grupul Ad Libitum Voices, unul dintre primele…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- 1 martie, prima zi calendaristica de primavara, vine peste doua zile, dar ninsorile abundente, viscolul și temperaturile scazute care au pus stapânire pe România sunt departe de a se fi terminat

- Valul de aer polar insotit de ninsori va continua sa afecteze Romania pana vineri dimineata, atrag atentia meteorologii. Incepand de sambata insa temperaturile vor incepe sa creasca simtitor, ajungand saptamana viitoare si la maxime de 12 grade.

- Mesaje de 1 martie 2018. Martisorul este un obicei foarte vechi, datand chiar din timpuri antice. Traditia spune ca in prima zi a lunii martie, frumoasa Primavara lua locul iernii. Ca dovada, cercetari arheologice efectuate in Romania, la Schela Cladovei, au scos la iveala amulete asemanatoare…

- HOROSCOPUL PRIMAVERII 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Lunile de primavara vor aduce o blocare sau o anulare a unor planuri…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a inregistrat zece saptamani in fruntea Billboard Artist 100, in timp ce single-ul lui „Perfect” a petrecut unsprezece saptamani in topul Radio Songs si este al treilea cantec al muzicianului care ocupa locul intai in clasamentul Adult Contemporary, scrie News.ro.Citeste…

- Agentia Mediafax va prezinta cele mai bune cinci imagini care vorbesc de la sine despre ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta in Romania. Fotografiile realizate de colegii nostri de la Mediafax Foto surprind intr-un mod sugestiv momentele politice, sociale sau sportive ale saptamanii. Iata top 5 al…

- O primarie din Romania se chinuie de 13 ani sa realizeze un monument care sa reflecte specificul si istoria orasului. A fost organizat un concurs de creatie, a fost desemnat castigator un student roman, dar lucrarea lui a fost considerata ulterior prea costisitoare si cu “elemente masonice”.

- Omul de incredere al fostului investitor de la ”Rapid” George Copos - si vorbim aici despre celebrul Dinu ”Vama” - a reusit sa-si indeplineasca visul! Personajul care a avut pe mana, o buna bucata de vreme, finantele Rapidului si-a vandut, in sfarsit, vila de lux pe care o detinea in cartierul ”Primaverii”…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Aurel Tal, un antreprenor din Sebes, vinde sub brandul „Ariela Sebis” haine de piele si haine din blana naturala de 2,6 milioane de lei pe an. Businessul Ariela a fost infiintat in urma cu aproape 25 de ani, iar produsele sunt comercializate in patru magazine proprii si pe site-ul arielasebis.ro. „Am…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Incinta Palatului Cotroceni este luminata, miercuri seara, in culorile tricolorului pentru a sarbatori Ziua Unirii Principatelor de la 1859. De altfel, presedintele Klaus Iohannis a punctat, miercuri, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune sociala. "Unitatea nationala…

- Incinta Palatului Cotroceni este luminata, miercuri seara, in culorile tricolorului - rosu, galben si albastru, cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859, conform Agerpres.Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn…

- Pana anul trecut, autoritațile din Romania, in special cele județene, obișnuiau sa inchida drumurile cand ninge. Anul acesta nu mai fac acest lucru. Desigur, nu fac deszapezirea, dar lasa totuși șoselele deschise traficului.

- Pregatiti-va popcornul pentru ca Martie se anunta a fi o luna interesanta pentru cinefili! Patru filme vor avea premiera in aceasta primavara in cinematografele din Romania, unul mai asteptat decat...

- Orice persoana din Romania isi poate mari pensia pe care o va primi la batranete prin semnarea unui contract de asigurare sociala. Daca lucrezi la negru sau angajatorul tau plateste CAS doar pentru salariul minim pe economie te vei trezi la batranete cu o pensie foarte mica, ce nu iti poate asigura…

- Echipa de fotbal FCSB a ajuns la un acord cu fundasul Valerica Gaman, care va evolua la vicecampioana României în urmatorii doi ani, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25. …

- Cel mai proaspat stadion al Ligii 1 e la Sfantu Gheorghe, unde mica arena a lui Sepsi a ajuns la 5.200 de locuri și va putea gazdui meciuri de L1. Adio cu dealul pe post de tribuna! Stadionul din Sfantu Gheorghe arata ca o Regie in miniatura, cu scaune verzi in loc de cele negre, cateva containere la…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava catre doua noi destinatii externe.

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV . „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare,…

- In ianuarie, in medie, temperatura va fi mai ridicata in partea de sud, sud-est, local in vestul tarii, in timp ce in rest se asteapta in medie temperaturi normale, potrivit meteorologului Romania TV, Gabriela Bancila. Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea vor fi excedentare in mare…

- Codin Maticiuc si asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au dat Bucurestiul pe Miami. Cei doi se relaxeaza pe plajele insorite de peste ocean si se distreaza alaturi de prietenii de acolo. Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubitul Flaviei Mihasan a facut marturisiri despre povestea…

- DiAmanti este un brand tanar, care a reusit prin gentile si accesoriile lucrate exclusiv din piele naturala, cu designuri de exceptie, sa aduca in Romania spiritul proaspat al modei italienesti, una dintre expresiile cele mai inalte ale fashion-ului universal.

- Tania Popa, in varsta de 44 de ani, se afla la a treia casnicie, scrie spynews.ro. Actrita are o fiica de aproape 18 ani dintr-o casnicie anterioara, si un baietel cu actualul sot, Veaceslav Damian. Citeste si O actrita celebra din Romania, la un pas de puscarie in SUA Invitata intr-o…

- Cu produsele second hand exista riscul ca acestea sa cedeze foarte repede, cele aftermarket nu se pot potrivi și de cele mai multe ori calitatea poate fi indoilnica, ca și a fake-urilor vandute precum piese originale la prețuri foarte mici. Pentru a evita astfel de probleme mai bine alegeți o piesa…

- Sute de sibieni cu genti de voiaj au participat duminica, la un flash-mob, care a avut in fata sediului PSD din municipiu, cu mesajul ca nu doresc sa emigreze din Romania, potrivit paginii de socializare a evenimentului. Copii, tineri, varstnici au venit la ora 12.00 la protestul mut din fata sediului…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta si Camera de Comert si Industrie Dobrich au fost parteneri in proiectul "O economie care protejeaza mostenirea naturala si culturala in Romania si Bulgaria A heritage friendly cross border economy in Romania and Bulgarialdquo;, lansat…