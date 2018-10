Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Myanmarului au fost de acord ca o investigație credibila este necesara in situația de fața dupa ce guvernul a respins ajutorul internațional in aceasta problema. Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a transmis liderilor Myanmarului ca o investigație care sa vizeze incalcarea drepturilor omului…

- Aung San Suu Kyi, liderul birmanez, apara decizia curtii de justitie din Myanmar de a-i condamna la inchisoare pe jurnalistii Reuters, acuzati ca au obtinut documente secrete de stat cu intentia de a afecta securitatea nationala.Ea a declarat joi ca autoritatile ar fi putut actiona „mai bine”…

- Marea Britanie a cerut eliberarea imediata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati luni la sapte ani de inchisoare in Myanmar, pentru investigarea in 2017 a violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, spunind ca verdictul submineaza libertatea presei in tara respectiva, relateaza Reuters.…

- Doi reporteri Reuters a fost condamnați la 7 ani de inchisoare pentru obținere de documente secrete, in cadrul unei anchete care viza masacrarea musulmanilor rohingya de catre armata din Myanmar, la capatul unui proces care a umbrit și mai mult imaginea premiului Nobel pentru Pace Aung San Suu Kyi,…

- Cei doi jurnalisti Reuters, arestati anul trecut in Myanmar sub acuzatia ca au obtinut documente oficiale secrete, au fost condamnati la sapte ani de inschisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violentelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya.

- Armata din Myanmar a fost acuzata de genocid impotriva statului Rohingya din Rakhine, intr-un raport al ONU, care condamna faptul ca armata a fost responsabila pentru crime de razboi și crime impotriva minoritaților din intreaga țara, potrivit The Guardian.

- Mai mult de 380 000 de copii nu au acces la educație in Bangladesh pentru a se evita situația in care aceștia vor deveni rezidenți permanenți ai țarii. Națiunile Unite avertizeaza ca, la un an dupa ce armata din Myanmar a forțat peste 700 000 de persoane sa fuga din țara, copii Rohingya din taberele…

