- Etapa a doua din play-off a adus fata in fata doua trupe ce au pierdut in prima runda din aceasta parte a sezonului, SCM Politehnica si Dunarea Calarasi. Dupa un meci spectaculos, Timisoara s-a impus cu 31-26 (14-12) si spera ca poate urca mai mult de locul 3 in aceasta seria, dupa dubla cu CSM ...…

- Ciclistul columbian Carlos Betancur (Movistar), fosta mare speranta a sportului cu pedale, dar care nu a confirmat asteptarile, a revenit duminica in atentie cu o victorie, impunandu-se in cursa Klasika Primavera (Spania), ajunsa la cea de-a 65-a editie, obtinand prima victorie dupa anul 2016, informeaza…

- Japonezul Kazu Miura vrea sa moara pe terenul de fotbal. Inca activ la varsta de 52 de ani, niponul a declarat intr-un interviu pentru ”L'Equipe”: ”Vreau sa joc pana cand o sa mor!”. ”Cand ma voi duce, vrea sa se spuna ca a murit un fotbalist, nu un fost fotbalist. In acest moment, nu simt ca trebuie…

- Genoa, cu portarul Andri Radu pe teren tot meciul, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Juventus Torino, in etapa a XXVIII-a a campioantului italian Serie A. Campioana Juventus a inregistrat, astfel, primul esec in acest sezon, in campionat, potrivit news.ro.Citește…

- Krzysztof Piatek a punctat de 8 ori in tricoul rossonero in toate competițiile, avand 6 reușite in Serie A. Și are 27 de goluri intreg sezonul, incluzand turul la Genoa. Cand il vezi jucand pe Krzysztof Piatek, te intorci cu amintirile in gloriosul trecut rossonero. Polonezul, doar 23 de ani, e o combinație…

- Ionuț Radu, romanul de la Genoa, s-a impus ca titular și a adunat deja 20 de prezențe doar in Serie A. Performanța lui e impresionanta: din 2016 pana acum, doar trei goalkeeperi sub 22 de ani au fost titulari in primele 5 campionate din Europa Putem spera ca un roman va deveni unul dintre cei mai buni…

- Simona Halep (2 WTA) a bifat, in ultimele doua saptamani, o calificare in finala de la Doha si una in sferturile de la Dubai, iar aceste rezultate au propulsat-o pe un loc onorant intr-un clasament important.

- Krzysztof Piatek este precum o mașinarie de goluri. Polonezul a reușit o "dubla" în partida câștigata de AC Milan cu Atalanta, scor 3-1, contând pentru etapa a XXIV-a din Serie A. Freuler a deschis scorul pentru Atalanta în minutul 33, dupa o pasa de geniu venita…