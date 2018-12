Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Ionut Radu a aparat un penalty cu Atalanta, la 0-0, si a fost aproape sa pareze inca unul. Genoa a invins formația bergamasca, 3-1 in etapa a 17-a din Serie A. Ionut Radu a fost titularizat din nou in poarta formația Genoa, in partida de pe teren propriu cu Atalanta. Internaționalul roman de…

- Ionuț Radu n-a fost ajutat deloc de vulnerabila sa defensiva și Genoa a pierdut pe "Olimpico", incasand trei goluri de la Roma. Oricum a ieșit mai bine decat Olsen, suedezul pe care-l vom avea adversar in calificarile CE 2020, dar a primit note destul de mici in presa italiana. Ieșirile, punctul sau…

- Formatia Napoli a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Cagliari, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Italiei.Golul a fost marcat de Arkadiusz Milik, in minutul 90+1. Alte rezultate din Serie A: SPAL – Chievo 0-0 Fiorentina – Empoli 3-1…

- Ionuț Radu (21 de ani) este din ce in ce mai popular in Italia. Oscar Damiani (68 de ani), impresarul sau, a fost intervievat in presa din Peninsula in legatura cu viitorul capitanului naționalei de tineret, care a fost adus de Genoa de la Inter, club ce și-a pastrat prima opțiune pentru o eventuala…

- Ionut Radu a gresit decisiv in ultima partida jucata de Genoa in Serie A, scor 2-1 impotriva celor de la AC Milan. Rossonerri au dat lovitura pe final, Alessio Romagnoli profitand de o respingere gresita a portarului roman.

- Ionut Andrei Radu (21 de ani) s-a impus ca titular la Genoa, dupa ce a incepul sezonul ca rezerva lui Georgio Marchetti, si a acceptat sa vorbeasca pentru presa din Italia despre primele experiente ca titular in Serie A. Capitanul nationalei U21 si-a spus povestea, de la cele mai fericite…

- Ionu Radu a fost titular in poarta lui Genoa si echipa sa a remizat cu Juventus, 1-1, semnand prima remiza a torinezilor in acest sezon al Seriei A. Goalkeeperul nostru a fost nesigur la faza golului marcat de Cristiano Ronaldo, dar in rest a avut o prestatie apreciata. Totusi, ziarele...

- Duminica, 7 octombrie, nu a fost ziua norocoasa a goalkeeperului roman, Ionut Radu. Integralist pentru a treia oara la rand in poarta echipei Genoa, nu si-a mai putut ajuta formatia in etapa cu numarul 8 din Serie A. Capitanul echipei nationalei a Romaniei de tineret, a primit 3...