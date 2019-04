Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial la box Petrica Paraschiv a fost arestat pentru trafic de heroina. Potrivit politistilor, Paraschiv conducea o grupare din sectorul 3 al Capitalei. Nu e prima data cand fostul campion are probleme cu legea.

- Cand ai desenat prima oara? - Pe la trei-patru ani, pe fețe de masa. Parinții au observat și mi-au cumparat hartie și creioane, apoi și culori. The post „Lumea in care traim e… o caricatura!”, spune Ștefan Popa Popa’S appeared first on Renasterea banateana .

- Timișoreanul Dan Negru a avut o reactie dupa ce Zina Dumitrescu a murit, la varsta de 82 de ani. Celebrul prezentator tv, intristat de disparitia Mamei Zina ... The post Timișoreanul Dan Negru, dezamagit de fiul Zinei Dumitrescu. „I-as pedepsi pe copiii care-și arunca parintii in aziluri” appeared first…

- Daniel Passarella vede un Leo Messi diferit la echipa naționala: „Cand joaca la Barcelona, este mai bun. Uneori, chiar daca ești iubit, nu te simți confortabil intr-o echipa". Dupa opt luni, Leo Messi a purtat din nou tricoul albicelest și banderola Argentinei. Dar, intr-o formație transformata, cu…

- Leonard Doroftei a fost obligat de Primaria Ploiești sa evacueze pub-ul din imobilul cu bulina roșie situat in centrul orașului Ploiești intr-un spațiu aflat la una dintre peluzele Stadionului "Ilie Oana". Intre timp, fostul pugilist a caștigat procesul cu Primaria, dar nu este lasat sa revina…

- # Interviu cu un fost campion mondial si Cetatean de onoare al Pitestiului Originar din Ștefanești și campion mondial la box in 1999 (la Houston-S.U.A.), Crinu Olteanu este plecat in Canada de 12 ani. Crinu Olteanu a acordat un interviu in exclusivitate pentru Jurnalul de Argeș. # Ce v-a determinat…

- Fostul boxer american Mike Tyson, campion mondial al greilor, a dezvaluit ca a oferit 10.000 de dolari unui ingrijitor pentru a-l lasa sa se bata cu o gorila cu spatele argintiu intr-o gradina zoologica din New York, relateaza presa internationala. In 1986, an in care a castigat primul…