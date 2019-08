Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnirea intre mai multe masini luni la Cairo, soldata cu cel putin 20 de morti, a fost un act 'terorist', a declarat presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, citat de AFP potrivit Agerpres. Al-Sissi a prezentat pe retelele de socializare condoleantele sale 'poporului egiptean si familiilor…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar in care se aflau medici a cazut intr-o prapastie, in nordul Boliviei, anunta autoritatile, citate de site-ul cotidianului Le Figaro.Accidentul s-a produs in zona Charazani, la circa 250 de kilometri nord de orasul…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise, luni, in explozia unui vehicul-capcana in apropierea unui punct de control militar situat la intrarea pe Aeroportul din Mogadishu, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro."Am vazut vehiculul ostil cand a incercat sa depaseasca…

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 66 ranite intr-o coliziune intre doua trenuri, joi, in centrul pakistanului, relateaza AFP potrivit news.ro..Accidentul feroviar a avut loc in districtul Rahim Yar Khan, in provincia Punjab (est), unde un tren de pasageri care venea de la Lahore…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit...

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si au ranit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali potrivit Agerpres. Talibanii au revendicat…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia…

- Cel putin 28 de persoane, intre care sapte civili, au fost ucise in bombardamente ale regimului sirian si aliatului sau rus in nord-vestul tarii, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate…