Geneva 2018: 10 vedete ale salonului auto elvetian

- Ferrari a prezentat la Salonul Auto de la Geneva noul 488 Pista, in cadrul unui amplu eveniment. Supercarul este automobilul ce se mandreste cu titulatura de a fi "modelul cu cel mai puternic motor V8 din istoria Ferrari". Modelul Ferrari Pista este succesorul modelelor 360 Challenge Stradale,…

- Noul Audi A6 a fost dezvaluit in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva 2018. Vine pentru inceput cu doua motorizari, 3.0 TDI si 3.0 TFSI, ambele echipate standard cu directie progresiva si transmisii automate. Printre echipamentele interesante se numara directia integrala (vireaza si rotile…

- Noua si prima berlina in stil coupe a constructorului german, prezentata la salonul auto elvetian, are ca obiectiv contracararea rivalilor din acest segment de nisa, cum ar fi Porsche Panamera si Audi RS7 Sportback. Trei versiuni sunt propuse clientilor. Prima, AMG GT 53 Coupe, are un motor turbo de…

- Inca un automobil interesant care a fost aratat la Salonul Auto de la Geneva nu este facut de vreo companie renumita la nivel global, ci de legendarul producator britanic David Brown Automotive.

- De la debutul conceptului VIZIV in 2013, Subaru a produs o serie de modele tematice care incorporeaza viziunea brandului pentru viitorul producției de autoturisme. Salonul Auto de la Geneva a fost folosit drept o platforma de lansare a unui nou prototip numit VIZIV Tourer.

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- Renumita companie britanica Morgan a decis sa renunte la propulsorul la fel de celebru BMW N62, un V8 de 4.8 litri care nu mai este folosit pe masinile marcii bavareze, iar recent nemtii au incetat sa-l mai livreze la comanda altor producatori. Cu aceasta ocazie au fost construite doua versiuni speciale…

- Compania daneza Zenvo Automotive A/S a prezentat la Salonul Auto de la Geneva un nou supercar numit TSR-S. Automobilul este mai degraba o versiune omologata pentru circulatia pe drumurile publice si imbunatatita a modelului TSR, un prototip facut doar pentru circuite.

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- Renault si-a facut o prioritate din masinile electrice si autonome, iar gandirea pro electrice din cadrul companiei auto a ajuns sa o devanseze pe cea pro combustibili fosili, iar acest lucru este subliniat si de conceptele auto lansate de Renault, a declarat Janin Stephane, designer responsabil de…

- Salonul Auto de la Geneva și-a deschis astazi ușile pentru vizitatori, dupa ce marți s-a deschis pentru jurnaliști. Pe langa cele mai noi boliduri expuse de producatorii auto, privirile vizitatorilor au fost atrase și de femeile frumoase, nelipsite de langa automobile.

- La standul KIA de la Salonul Auto de la Geneva a avut loc premiera noii generații KIA Ceed si impreuna cu aceasta a debutat varianta Sportswagon care a fost tinuta in secret pana in ultimul moment.

- KIA a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina absolut noua si vorbim aici despre urmatoarea generatie Ceed, un model foarte popular pe piata europeana, care vine sa-si lase mai accentuat urma in segmentul din care face parte.

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- Surpriza neasteptata la Salonul Auto de la Geneva. Printre standurile marilor producatori am intalnit un exemplar Tesla Model 3, cel mai accesibil electromobil al companiei fondate de Elon Musk si unul sau poate cel mai ieftin de pe piata.

- ​Rimac, companie croata cunoscuta pentru conceptele sale super-rapide, a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina 100% electrica ce ajunge in 1,85 secunde de la 0, la 100 km/h si poate atinge 412 km/h. Compania vrea sa construiasca 150 de exemplare din masina care va costa cel putin 1,5 milioane…

- Clientii E.ON din Danemarca primesc acasa o statie de incarcare pentru masini electrice si o rata fixa ​​de energie pentru a-si incarca vehiculul, in baza unu parteneriat dintre compania de energie si producatorul auto Nissan, program care va fi extins si in alte tari europene. …

- Compania olandeza PAL-V prezinta, la Salonul Auto de a Geneva, prima mașina zburatoare din lume. Liberty, un hibrid între mașină și elicopter, are două locuri, iar pentru conducerea ei este nevoie de permis de pilot, pe lângă cel de conducere pe șosele. …

- Lamborghini a ținut secretul noului model pana in ultima clipa, iar așteptarea a meritat. Lamborghini a luat fața concurenței la Salonul Auto de la Geneva. Noul Huracan Performante Spyder este varianta imbunatațita, decapotabila, a bolidului prezentat anul trecut in cadrul aceluiași showroom. ...

- E.ON și Nissan au convenit, la Salonul Auto de la Geneva, asupra unui parteneriat strategic prin care isi propun sa valorifice experiența internaționala a ambelor companii atat in domeniul mobilitații electrice, cat și in distribuția și stocarea energiei electrice. Mai exact, cei doi parteneri urmaresc,…

- GR Supra Racing Concept iși face debutul mondial la Salonul Auto de la Geneva, revigorand numele și spiritul celui mai celebru model al Toyota și demonstrand angajamentul acestora de a readuce modelul Supra inapoi pe piața.

- Premiera mondiala la standul companiei BMW de la Salonul Auto de la Geneva. Noul BMW Concept M8 Gran Coupe este un studiu care ofera o perspectiva de viitor asupra variantei celei mai atragatoare și exotice a noului BMW Seria 8.

- De cat timp se intampla sa vizitam saloane auto internationale, de atat timp observam de fiecare data unul si acelasi fenomen care iata ca nu a lipsit nici de la Salonul Auto de la Geneva din acest an.

- Gen 2, cea de-a a doua generatie de monoposturi electrice, a fost prezentat oficial la Salonul Auto de la Geneva. Astfel, designul noului monopost este unul modern ce corespunde tendintelor actuale iar cea mai importanta schimbare de natura tehnica este legata de baterii.

- ・ Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. ・ Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 Energy TCe pentru Renault Captur, și un nou motor R110 pentru ZOE 2018, cel mai…

- Maserati a venit la Salonul Auto de la Geneva cu modelele Ghibli, Quattroporte și Levante, dar nu oricum, ci in seria limitata Nerissimo Edition, o ediție speciala care inspira eleganța și sportivitate.

- Noul Ford Mustang Bullitt debuteaza oficial in Europa la Salonul Auto de la Geneva. Ediția speciala a modelului sarbatorește cea de-a 50-a aniversare a faimosului film omonim in care Bullitt a aparut prima data. Producția pentru piața europeana incepe in ...

- Schimbare de planuri la BMW: noul Z4 nu va mai fi lansat in martie la Geneva, ci in vara acestui an in cadrul unui eveniment dedicat, inainte de prezentarea de la Salonul Auto de la Paris. 0 0 0 0 0 0

- Cea de-a 88-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Geneva iși va deschide porțile pentru publicul larg incepand cu data de 8 martie si va dura pana la 18 martie 2018 inclusiv. Echipa AutoBlog.MD se afla deja pe loc si va incepe din ziua de maine relatari de la cat mai multe standuri posibile.

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a câstigat luni premiul de Masina Anului în Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva. Galeria Foto.

- Fiat a anunțat ca Salonul Auto de la Geneva din acest an va fi gazda pentru o noua ediție speciala a modelului 500. Versiunea Collezione vrea sa marcheze istoria și longevitatea micuțului model.

- KIA aduce la Salonul Auto de la Geneva modelul actualizat Optima, prezentat in patrie la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an. Mai mult, pentru ca in Europa se vinde si o varianta break, alaturi de sedan va debuta in fata publicului modelul Sportswagon (SW) facelift.

- Brandul Alpine aduce la Salonul Auto de la Geneva doua versiuni ale coupe-ului A110. Acestea reprezinta doua personalitați distincte ale mașinii, dar nu vor putea fi comandate in Romania, acolo unde marca Alpine nu e inca prezenta pe piața.

- Designerul Giorgetto Giugiaro va veni la Salonul Auto de la Geneva alaturi de conceptul Sybilla, un sedan electric ce a fost dezvoltat impreuna cu Envision, o companie din domeniul managementului energiei.

- Producatorul auto ceh, SKODA va prezenta numeroase actualizari ale modelelor sale la Salonul Auto de la Geneva din 2018. SKODA VISION X va ilustra dezvoltarile viitoare ale gamei de modele ale producatorului auto ceh.

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- Dupa lansarea modelelor 911 GT3 si 911 GT2 RS, Porsche prezinta cel de-al treilea GT sportiv de serie in mai putin de un an. Porsche va prezenta cel mai recent model construit in Weissach, la Salonul Auto de la Geneva - 911 GT3 RS.

- Toyota a anuntat in mod intrigant despre o premiera care va debuta in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Toate indiciile, inclusiv forma acoperisului, ne spun ca este vorba despre noua generatie Supra.

- La inceputul anului, constructorul Rimac a publicat un teaser video cu un viitorul hypercar electric. Dezvoltat sub numele de cod "Concept Two", modelul va fi expus in premira in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in prima parte a lunii

- Gama Duster se diverisifica și, in curand, in Romania și nu numai, ar putea aparea Dacia Duster Oroch, dupa cum scrie playtech.ro. La cum arata primele detalii, e un pick-up dezvoltat pentru piata sud-americana si construit in Brazilia care se vinde sub denumirea de Renault Duster Oroch. Renault…

- Pregatirile pentru Salonul Auto de la Geneva sunt in toi si de acest lucru se ocupa si britanicii de la McLaren. Pentru ca ultimul model al marcii, noul Senna, urmeaza sa debuteze in fata publicului larg acolo, reprezentantii companiei au decis sa-i dezvaluie caracteristicile dinamice.

- Renault va lansa o noua versiune a electricei Zoe la Salonul Auto de la Geneva din luna martie, motorul mașinii urmand sa primeasca 16 cai putere in plus, potrivit unor surse citate de publicația Autocar.

- Standul Mazda va fi unul dintre cele mai aglomerate de la cel de-al 88-lea Salon Auto International de la Geneva, de luna viitoare. Va prezenta, in premiera mondiala, noua Mazda6 Combi, in premiera europeana noua Mazda6 Sedan si doua modele concept impresionante: Mazda VISION COUPE si Mazda KAI…

- Producatorul auto ceh va prezenta viitorul dezvoltarii gamei sale de model, aratand in premiera studiul Skoda Vision X. Conceptul crossover-ului urban transfera intr-un nou segment caracteristicile modelor SUV Skoda de succes.

- Ford va prezenta la Salonul Auto de la Geneva din martie facelift-urile pentru Edge și Ka+, in timp ce lansarea noii generații Focus va avea loc in aprilie. In plus, Ford Ecosport ar putea primi o versiune cu tracțiune integrala.

- Compania Hyundai a anuntat despre premiera celei de-a patra generatii a SUV-ului Santa Fe si a aratat modelul din profil pe o prima imagine teaser. Noul Santa Fe va fi prezentat publicului larg in cadrul Salonului Auto de la Geneva!

- KIA Motors Europe a anuntat premiera unei versiuni cu aspiratii sportive pentru modelul Rio – GT-Line. Hatchback-ul compact va fi disponibil la comanda pe piata europeana, insa dupa ce va fi prezentat public la Salonul Auto de la Geneva.

- Apropiații companiei Toyota spun ca noul Supra va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Aceleași surse afirma ca sportiva nipona o sa poate semnatura Gazoo Racing și o sa fie oferita in mai multe versiuni de putere, scrie automarket.ro.