- „Gigli”, un film cu Jennifer Lopez și Ben Affleck in rolurile principale, a fost votat de internauți drept „cel mai prost lungmetraj” din istoria cinematografiei. Cu incasari de doar 7.266.209 dolari și critici dure din partea specialiștilor, „Gigli” s-a luptat pentru acest titlu cu producția „Twilight”.…

- Comerciantii de la casutele din Piata Sfatului se plang de lipsa musteriilor in timpul saptamanii. Mancarea calda si vinul fiert, turta dulce aromata, dulceturile si siropurile se vand doar spre seara si numai daca sunt turisti in oras. „In timpul saptamanii foarte slab, foarte slab e,…

- Primaria Capitalei anunta ca de Sarbatori vor fi folosite 9 miloane de beculete pentru iuminatul festiv al orasului, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenti. Luminitele au costat cel putin 6 milioane de lei.

- Nichole Jolly a plecat cu masina spre o zona mai sigura. Mașina ei a luat foc și atunci a realizat ca este posibil sa nu scape cu viața din incendiu. Incendiile din California. Este cel mai distrugator din istoria acestui stat "Am inceput sa conducem și mașina mea a luat foc și a fost…

- O femeie care iși pierduse speranța ca mai poate ieși din flacarile ce au cuprins California, și-a sunat soțul sa-și ia ramas bun. Raspunsul barbatului i-a salvat viața. Nichole Jolly, o asistenta din orașul Paradise, se afla la spital cand a izbucnit incendiu ce a facut ravagii in California. Le-a…

- Mancarea bolnavilor internați in Spitalul Slatina s-a gatit in curte, la gratar. Conducerea instituției a luat aceasta decizie dupa ce orașul a ramas fara gaze, vineri. Aceasta a fost singura soluție pentru ca persoanele internate sa beneficieze de masa de pranz. Managerul spitalului din Slatina, Catalin…

- Mancarea bio, cosmeticele bio si tot felul de tratamente eco-bio s-au strecurat incet dar sigur in ultimii ani in vietile noastre si poate ca am ajuns in stadiul in care sa ne intrebam „Ce altceva mai poate fi bio in viata de zi cu zi?“

- Regizorul Quentin Tarantino a optat pentru Bruce Dern pentru a-l inlocui pe regretatul actor Burt Reynolds, in filmul 'Once Upon a Time in Hollywood', potrivit mass-media americane citate de EFE. Burt Reynolds, care trebuia sa-l interpreteze pe George Spahn in acest film, a murit la 6 septembrie…