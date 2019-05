Stiri pe aceeasi tema

- Imprumut record pentru Romania, pe care il vor plati și generațiile viitoare. Intr-o singura zi, Guvernul a luat 3 miliarde de euro de la bancile straine, care trebuie rambursați pana in anul 2049. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că banii sunt ″un succes″⁣…

- Raspunsul unei doamne in varsta in momentul in care o tanara casierița i-a reproșat ca pe vremuri aceștia nu aveau grija de mediu pentru a il pastra curat pentru generațiile viitoare a devenit viral pe internet drept o

- Ciocolata de calitate comercializata sub brandul international Leonidas este mai mult decat o afacere. Este o arta. Un antreprenor a pus Craiova pe harta lumii in randul zonelor in care se consuma ciocolata din gama premium. Nu a fost deloc ...

- O seceta istorica ameninta graul romanesc. In cea mai mare parte a tarii, culturile de toamna abia au rasarit prin pamantul crapat. Cel mai rau este in sudul si estul tarii. Meteorologii nu vin cu vesti bune nici pentru urmatoarea perioada, scrie obsarvator.tv. In Ilfov, pe pamantul…

- In ultima perioada s-a mers prea departe cu majorarile salariale, acestea avand cel mai mare ritm de crestere din UE, crede Nicolae Chidesciuc, economist al J.P. Morgan, explicand motivul real pentru care s-au facut aceste majorari succesive.

- Costel Alexe, presedintele Organizatiei Judetene PNL, a acuzat "ipocrizia" colegilor ieseni din PSD, care au ramas "prizonierii" lui Dragnea si au votat la porunca acestuia. Rezultatul: foarte putini bani pentru Iasi, in comparatie cu celelalte judete. Acest lucru arata pierderea ireversibila a oricarei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2019, sub sloganul: “APIA susține valorile comune europene și fermierii romani. Depune cererea unica de plata in perioada 1 martie–15 mai…