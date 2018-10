Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei intalneste astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, reprezentativa similara a Liechtensteinului, aceasta fiind ultima confruntare din grupa 8 a preliminariilor Campionatului European din 2019. Tricolorii, antrenati de Mirel Radoi, au ...

- Marți, 16 octombrie, reprezentativa Under 21 a Romaniei va intalni Liechtenstein in ultimul meci din preliminariile pentru Euro 2019, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:00. Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele sunt disponibile online incepand de luni, 1 octombrie, numai pe…

- Portugalia a invins in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Tarii Galilor, in Grupa a opta a preliminariilor Campionatului European de tineret, din care face parte si Romania. Horta ('35) si Joao Felix ('73) au marcat golurile portughezilor, al doilea in inferioritate numerica, dupa eliminarea…

- Parinții lui Alex Pașcanu, Alin și Oana, au batut tot drumul din Anglia pentru a-l vedea pe fiul lor, Alex, la lucru, in victoria reușita de Romania U21 in fața Bosniei U21, 2-0. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura calificarea. "Tricolorii" mai…

- LIVE SERBIA-ROMANIA, ORA 21:45. Trupa lui Contra a deziluzionat in meciul de debut in Liga Națiunilor, cand a remizat, 0-0, cu Muntenegru, pe terenul Ilie Oana din Ploiești. Acum, tricolorii dau piept cu o formație mult mai puternica, mai mult, care a participat, ci rezultate bune, la ultima ediție…

- Romania debuteaza diseara in Liga Națiunilor, "tricolorii" urmand sa se dueleze cu Muntenegru la Ploiești, intr-un meci care se va juca fara spectatori, de la ora 21:45. Ploieștiul s-a dovedit un stadion cu noroc pentru naționala Romaniei, "tricolorii" impunandu-se in toate cele trei meciuri jucate…

- Selectionerul Cosmin Contra spune ca meciul cu Muntenegru, primul din Liga Natiunilor, este foarte important pentru parcursul echipei nationale in aceasta competitie si promite un joc in care Romania va ataca si va incerca sa inscrie. Tricolorii vor debuta in noua competiție contra Muntenegrului, vineri,…

- Nationala Romaniei vine la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”, pentru primul meci „acasa” in noua competitie organizata de UEFA; Liga Natiunilor, partida cu Muntenegru, din 7 sptembrie, joc care se va desfasura „fara spectatori”. Si, sunt sanse mari sa se joace si… „fara iarba”, gazonul de pe stadionul…