Generația care renunță la băuturile alcoolice Cel puțin in ultimii 10 ani, tendința aceasta a fost inregistrata la tinerii din Anglia, iar cauza inca nu a fost stabilita. Cifrele studiului, efectuat de Health Survey for England acopera perioada dintre anii 2005 și 2015, arata ca in 2015 unul din trei tineri cu varste cuprinse intre 16 și 24 de ani erau abstineți fața de anul 2005 cand numai unul din cinci era abstinent. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

