Generația care își negociază cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul în care se câștigă cele mai mari lefuri Generația care iși negociaza cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul in care se caștiga cele mai mari lefuri Cele mai mari salarii din Romania platite specialistilor sunt castigate de tinerii care au intre 25 si 34 de ani, conform unui studiu Mercer, prezentat marți. Acelaşi studiu a descoperit şi că, pentru prima dată, Capitala nu mai este oraşul cu cele mai mari lefuri plătite angajaţilor, ci Cluj-Napoca. Dacă ne uitam la specialişti, cei din Generaţia Milenialilor, care au între 25 şi 34 de ani au cele mai mari salarii.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

