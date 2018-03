Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a decis sa isi majoreze investitiile in serviciile de livrare de mancare si in acest sens intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare UberEats in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, dupa ce a generat profit intr-un…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene. „Am prezentat situatia celor trei municipii din Romania, respectiv…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Generalul Nicolae Ciuca l-a primit pe generalul Christopher Cavoli Foto MApN. Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, l-a primit astazi, la sediul SMAp, pe Comandantul Fortelor Terestre Americane în Europa (USAREUR), generalul-locotenent Christopher…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Promoția romaneasca Golden Fighter a parafat un parteneriat cu WLF Union China, urmand sa intre pe piața din Asia de la urmatorul eveniment. Golden Fighter Kickboxing Championship, prin Alin Falcușan, CEO al promoției, a semnat recent un tratat strategic de cooperare cu WLF Union China, acesta avand…

- Ministerul Apararii intentioneaza sa construiasca o noua baza aeriana la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, informeaza EuropaFM.ro. De asemenea, actuala baza, operata de Armata SUA, va fi extinsa, a anuntat ministrul Mihai Fifor, la Bruxelles, la sfarsitul reuniunii ministrilor Apararii din…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu secretarul american al Apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles, iar oficialul american l-a asigurat pe ministrul roman ca SUA isi mentin angajamentul fata de apararea Romaniei,…

- Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de securitate din regiunea Marii Negre și prioritațile aliate pentru viitorul Summit NATO. In acest context, ministrul Mihai Fifor a evidențiat ca recentele evoluții de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, dar si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in Europa, anunta astazi deschiderea unei noi destinatii de pe Aeroportul International Iasi spre Bruxelles (Charleroi), din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenarizu. Contributiile statelor membre la bugetul general ar…

- Robert Negoița, președintele Asocieției Municipiilor din Romania, a semnat, la Bruxelles, Alianța pentru Coeziune. Semnarea a avut loc in prezența președintelui Comitetului European al Regiunilor, care a vorbit inca din toamna anului trecut, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Romania,…

- Institutul Confucius al Universitații din București organizeaza in luna februarie o expoziție de fotografie in cadrul careia vor fi prezentate imagini cu peisaje, infrastructura, tradiții și obiceiuri din China, precum și din țarile aflate pe Noul Drum al Matasii. Astfel, vineri, 2 februarie 2018,…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Scandalul laptelui infectat cu salmonella afecteaza mai multe tari din Europa printre care si Romania.Astfel, crescatorii de animale care livrau lapte pentru patru centre de colectare ale Dorna SA Lactalis din Dobrogea trebuie sa gaseasca alte solutii de valorificare a laptelui dupa inchiderea fabricii…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.