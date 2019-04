Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Initial, pe 31 ianuarie,…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a comentat, sambata, intr-o conferința de presa, intenția președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare.Oprea a spus ca UNPR-iștii vor merge la vot daca se convoaca consultarea populara.…

- Parlamentul a respins, astazi, cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe 2019, trimisa de presedintele Klaus Iohannis, adoptand proiectul in forma trimisa initial la promulgare. S-au inregistrat 245 de voturi ‘pentru’, 115 – ‘impotriva’ si 2 abtineri. (Agerpres/FOTO arhiva economica.net)