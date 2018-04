Stiri pe aceeasi tema

- Tomislav Doncev, vicepremierul Bulgariei, a declarat, joi, ca Sofia are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca va expulza diplomati rusi in contextul crizei declanșate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, anunța Reuters. ”Situatia politica din Bulgaria este…

- Declaratiile lui Doncev vin in contextul in care mai multi aliati ai Bulgariei din NATO si UE au luat decizia de a expulza diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal. Spre deosebire de numeroase alte tari europene, Bulgaria nu a…

- Catalin Cazacu, concurentul care face parte din echipa Faimoșilor, din cacdrul emisiunii Exatlon, a avut mari probleme in urma cu trei ani. Mai exact, potrivit unor surse apropiate acestuia, sportivului i-a fost sparta casa din Timișoara.

- Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea sa afecteze Europa in secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografica și rata scazuta a natalitații (1,6 copii per femeie) va face ca numarul locuitorilor ''Batranului Continent'',…

- Proiectul de rezolutie al Comisiei de control-buget (CONT) a Parlamentului European, care a fost prezentat marti la sedinta de la Bruxelles, a condamnat situatia coruptiei din Ungaria, informeaza Agentia de Presa MTI, citat de Rador

- Un sector bancar ideal indeplineste sustenabil trei functii: aloca resurse catre proiecte necesare societatii, efectueaza plati in economie si gestioneaza riscuri financiare. Discut aici despre sectorul bancar din Romania doar din perspectiva primei functii. Trei aspecte prezint, aflate…

- "Circa 30.000 de potentiali teroristi se afla in Europa", a declarat directorul Europol, Rob Wainwright, intr-un interviu pentru postul de televiziune bTV din Bulgaria. Potrivit acestuia, Bulgaria si toate tarile din Europa sunt amenintate de terorism, potrivit Rador.

- In ciuda faptului ca exista o oferta generoasa de solutii hands-free pentru automobile, multi soferi tin telefonul in mana sau la ureche in timp ce conduc. Acest obicei prost este popular chiar si printre cei ale caror automobile includ tehnologie pentru convorbiri cu maini libere. Pentru ceilalti exista…

- Agentia de Stat pentru Securitate Nationala din Bulgaria (DANS) dobandeste controlul asupra proprietatilor si banilor oamenilor din elita politica din Bulgaria, precum si cu privire la toate operatiunile, tranzactiile, contracte legate de proprietatile respective. Acest lucru s-a intamplat dupa ce,…

- Politicieni si prelati rusi continua cu acuzatiile impotriva Bulgariei, ca subestimeaza foarte mult rolul Rusiei cu privire la Eliberare. Dupa ce Patriarhul Rusiei, Chiril, in timpul vizitei sale in Bulgaria, l-a mustrat pe presedintele Radev, acum mitropolitul Ilarion, care este si presedinte al Departamentului…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Situatia geopolitica a Poloniei arata in prezent in felul urmator: In Est - se stie - relatiile Poloniei cu Rusia sunt inghetate, iar relatiile NATO cu Rusia incep sa aminteasca de realitatile razboiului rece. In Sud - vise cetoase despre Trei Mari, idee care deocamdata se reduce la alianta cu Victor…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Dnes.bg si Rador. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum, citat de Rador. „Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Bulgaria este singura tara - membra a Uniunii Europene a si a NATO, dintre cele sapte reprezentante ale Europei Centrale si de Est, in care populatia este impartita aproape in mod egal cu privire la aceeptarea democratie liberale si regimul autocratic, potrivit Rador, care citeaza Dnevnik si Kapital…

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci,…

- Istoricul de arta Petre Oprea scria ca, in anii ’70 – ’80, s-a organizat in Bulgaria o retrospectiva Lucian Grigorescu. In timp ce pictorul Gheorghe Ionescu si alti prieteni de-ai maestrului de la Cassis si Balcic panotau expozitia, in sala a navalit atasatul nostru cultural la ambasada din Sofia. “Ce…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de ancheta cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri publice în valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP. El este unul dintre putinii fosti responsabili…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis, insa in zonele in care ninge se circula in conditii de iarna. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca peste 13.000 de angajati ai institutiei sunt mobilizati sa intervina…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Pentru prima data in cariera sa politica, premierul Boiko Borisov tine un discurs in fata Parlamentului European. El nu a vorbit pana acum in fata deputatilor europeni, cu toate ca este un premier aflat deja la al treilea mandat, potrivit Rador care citeaza 24 Chasa .

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marti ca asasinarea lui Oliver Ivanovic, unul dintre principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, este un 'act terorist' indreptat impotriva tuturor sarbilor si care nu va ramane nepedepsit, informeaza agentia EFE. De asemenea, presedintele…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…