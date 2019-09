Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Energetica Bucuresti, a finalizat proiectul de instalare a 50 de cismele publice, menite sa asigure confortul bucurestenilor in zonele pietonale. Dupa o lunga perioada in care cismelele publice au disparut de pe strazile orasului, Primaria Capitalei…

- Exporturile au crescut cu 2,1%, devansate de importurile care au fost cu 5,8% mai mari. Deficitul comercial a ajuns aproape de 9,5 mld. lei Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in…

- Vom reveni cu amanunte! *** Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat in luna iulie contractul pentru construirea corpului 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnaziala Nikolaus Lenau, care va fi ridicat pe str. Popa Șapca nr. 5. Licitația municipalitații…

- Incepand de astazi, 26 august 2019, la sediul Direcției de Asistența Sociala și Medicala de pe strada Venus f.n., se distribuie ghiozdane și rechizite școlare pentru copiii proveniți din familii nevoiașe. Primaria Cluj-Napoca a achiziționat 450 de astfel de echipamente. Valoarea unui ghiozdan echipat,…

- Soldații americani gazduiți de Batalionul 113 Artilerie «Baraganu» din Slobozia au prezentat marți, 18 iunie 2019, o parte din tehnica militara pe care o au in dotare. Militarii au ajuns la Slobozia pentru a participa la Exercițiul Militar Multinațional «Saber Guardian 2019». Cei mai incantați de echipamentele…

- Un accident rutier a fost inregistrat in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Un camion s-a rasturnat pe un drum laturalnic care face legatura intre baza si aeroport, din datele Politiei.

