- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, fara a numi explicit, ca nu intelege sintagma “stat paralel” si ca el a servit “statul vertical”, “efort” la care “au participat si alte persoane care in prezent il redefinesc”. Acesta ...

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, nu va "deAYerta" A®n Comisia parlamentarAƒ pentru controlul SRI toate secretele serviciului, afirmA¢nd cAƒ merge la audiere "pentru cAƒ a fost chemat".

- Deputații USR din Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala – Bogdan Rodeanu, Dumitru Lupescu si Daniel Popescu, au Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – vizita de informare-documentare la Arhivele Nationale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Președintele PSD i-a raspuns dur, luni, inainte de Comitetul Executiv al partidului, lui Codrin Ștefanescu dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Deși a precizat…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Fostul sef al SRI, George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiati la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, urmand ca si fostul adjunct al serviciului Florian Coldea sa fie audiat pe 6 martie. Dupa 6 ore de audieri, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a spus ce s-a discutat cu…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii (S.U.A), George Maior este audiat, marți, in Comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al Serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie.

- Deputatul ALDE Marian Cucsa, membru in Comisia de control a activitatii SRI, afirma ca generalul Coldea nu este demn de a preda in Universitatea din Timisoara, condusa de deputatul PNL Marilen Pirtea, fiind demn de exemplu "asa nu". Cucsa sustine ca PNL pune umarul la revenirea in prim-planul vietii…

- Vestea ca generalul (r) Florian Coldea, fostul sef operativ al SRI, va preda la Universitatea de Vest din Timisoara a starnit numeroase comentarii. Rectorul universitatii, Marilen Pirtea, care este si deputat PNL, a incercat sa explice de ce a fost cooptat Coldea in unitatea de invatamant pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie audiat marti, dupa sedinta de plen comun a Camerei Deputatilor si Senatului, la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri ...

- Rusia isi va relua reteta care a functionat in 2016 - conturi false pe retele de socializare, campanii de dezinformare, pirataj - cu scopul de a influenta alegerile parlamentare americane din noiembrie, a avertizat seful serviciilor americane de informatii Dan Coats, relateaza AFP.Audiat marti…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a afirmat, luni, ca Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, l-a anuntat ca e de acord sa fie audiat in comisia de control a serviciului din Parlament.

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine, informeaza Agerpres.ro. Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- George Maior, audiat pe 27 februarie in comisia pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda (PSD). Presa a fost ținuta in afara Parlamentului, la discuția ambasadorului Romaniei in SUA, cu șeful comisiei parlamentare, asta deși grupul parlamentar…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Proiectul de lege prevede, astfel, ca „Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache. Florin Iordache a precizat ca dezbaterile se vor…