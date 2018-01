Stiri pe aceeasi tema

- – la sedinta a fost prezent si col. ing. Daniel Marian Dragne, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Astazi, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau si-au prezentat activitatea pe care au desfasurat-o in cursul anului 2017. Evenimentul…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta functie…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa aceasta…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a imputernicit pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pe o perioada de 6 luni, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial.

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , pentru o perioada de 6 luni, informeaza Agerpres.ro. Dan Paul Iamandi…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis sa il imputerniceasca pe generalul de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pentru o perioada de 6 luni. Dan-Paul Iamandi va ocupa…

- Societatile comerciale care nu detin autorizatie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta vor fi obligate sa isi monteze panourile de instiintare cu mesajul “Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu”. In Monitorul Oficial al Romaniei nr.49 din 18 ianuarie 2018 a fost…

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), colonelul Daniel Marian Dragne, a acordat, joi, "Placheta onorifica a IGSU" pompierului Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, care a participat, în 2017, la doua ultramaratoane din…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, potrivit prevederilor legale, beneficiarii constructiilor publice in care functioneaza unitati din categoria comert, cultura si turism care nu au autorizatie de securitate la incendiu au obligatia sa realizeze si sa amplaseze in dreptul intrarilor panouri de instiintare. Panourile…

- Noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor au intrat in vigoare, iar spatiile publice din categoria comert, cultura si turism care nu detin autorizatie de securitate de incendiu sunt obligate sa anunte acest lucru. In locuri vizibile, trebuie afisat un panou cu textul ”Acest spatiu…

- Noile prevederi ale legii privind apararea împotriva incendiilor au intrat în vigoare, iar spațiile publice din categoria comerț, cultura și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu sunt obligate sa anunțe acest lucru. În locuri vizibile, trebuie afișat un panou cu…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Nameții formati pe drumurile locale si nationale au dat batai de cap mai multor șoferi care au ramas blocați.Pe parcursul nopții, peste 400 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit pe trasee.

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, 284 de localitati din partea se sud si de centru a tarii nu au lumina. 98 de echipaje sunt in teren pentru reconectarea consumatorilor, transmite IPN cu referire la datele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- * Premierul interimar Mihai Fifor le-a transmis prefectilor din judetele aflate sub avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a se asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privire la starea drumurilor. Prezent la videoconferinta…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau. In cadrul celulelor vor face parte reprezentanți ai Inspectoratului General pentru…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis, miercuri dupa-amiaza, pe seful Politiei Romane, buzoianul Bogdan Despescu. ,,Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi (miercuri, n.r.) decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie, dupa ce mentinerea sa in functie a generat scandalul care a dus la plecarea lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului. „Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, informeaza biroul de presa al Guvernului. Totodata, premierul interimar a semnat decizia…

- Decizii privind conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane ar putea fi luate miercuri, premierul interimar Mihai Fifor anuntand ca situatia generata de scandalul politistului acuzat de pedofilie "va fi analizata cu foarte mare atentie", in cursul acestei zile.Premierul intermar…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Judecatorii militari din Iasi au condamnat la o luna de inchisoare, cu amanarea pedepsei, un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta acuzat ca ar fi hartuit o studenta pe care o primise in chirie.

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "La sfarsitul celei de-a douazecea zile de…

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES."La sfarsitul celei de-a douazecea zile de la…

- Iesenii care ar dori sa urmeze o cariera in randurile cadrelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" din Copou se pot inscrie pana pe data de 10 ianuarie la concursurile organizate de catre institutie, concursuri care se vor desfasura pana in luna martie. Cei interesati…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Obiectele pirotehnice utilizate in noaptea de Revelion pot fi foarte periculoase, spun reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care fac mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor.Vezi și: Kovesi, revocare: Doliul nu influențeaza anunțul așteptat…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general Daniel Dragne, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat la sonda de gaze din Moftinu, judetul Satu Mare, unde are loc incendiul, pentru a identifica solutiile tehnice care…

- Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), col. ing. Daniel Dragne vine in județul Satu Mare. Acesta va prelua comanda și coordonarea acțiunilor in cazul incendiului de la sonda de gaz de la Moftin. Anunțul a fost facut astazi, 19 decembrie. „La nivelul IGSU s-au…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat joi la uzina de asamblare din Ghimbav. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in frunte cu generalul – maior Mihail Harabagiu,…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI in frunte cu generalul – maior Mihail…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a identificat, intr-o singura luna, 195 de cluburi, baruri si discoteci, care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendii, neregulile fiind constatate in urma a peste 800 de verificari, aplicandu-se amenzi in cuantum de 1.500.000 de lei. "Inspectoratele…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a fost eliminat criteriul de înalțime a candidaților pentru admitere.Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca, prin introducerea traseului aplicativ la admitere, se verifica aptitudinile fizice ale candidaților prin parcurgerea a 11…

- Faptul ca nu se prea mai gasesc politisti trasi printr-un inel, cu inaltime de peste 1,80 m, care sa poata fi folosiți in filmele turnate la Hollywood, a determinat autoritatile centrale sa ia masuri. Dar nu doar asta! Carmen Dan, ministrul Afacerilor si Internelor, nota pe o retea de socializare:…

- Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani, care a participat, in perioada 12-19 noiembrie, la ultra maratonul "Racing The Planet Ultra Patagonia 2017" din Argentina, a revenit, in noaptea de sambata spre duminica, in țara, fiind așteptat, pe…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în seara zilei de luni, 20 noiembrie, o ședința de urgenta la Guvern în urma accidentului produs la o mina de piatra din satul Pașcani, raionul Criuleni. Potrivit primelor informații, trei persoane au intrat în tura de lucru în mina care…

- (update 11:30) Dupa acțiunile de pompare a apei din trei fantani din localitate, echipele de salvatori au depistat in una din fantani, corpul neansuflețit al unui minor, care se presupune ca ar fi copilul de șapte ani, disparut de ieri. La fața locului, pompierii lucreaza pentru recuperarea din adancime,…

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat pentru Deschide.MD ca ambii parinți ai copiilor erau acasa în momentul tragediei. La un moment dat, femeia a ieșit afara ca sa spele caruciorul unuia dintre micuți. Când a observat ca arde ceva în casa, a strigat la soț, acesta…

- Cei 268 de boboci ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zaganescu" din Boldești au rostit, astazi, juramantul de credința fața de țara, in prezența subprefectului județului Prahova, Emil Draganescu, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- CHIȘINAU, 9 nov — Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate întreprinde masuri orientate spre impulsionarea mecanismelor de interacțiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 — martie 2018, ofiterii…

- Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Daniel Marian Dragne, a declarat marți ca in perioada ianuarie - septembrie 2017 au fost la nivel național 22.653 de solicitari de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. "Nu avem procente mai mari de…