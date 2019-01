Generalul Ciuca nu mai este seful Armatei, dupa ce instanta a suspendat decretul lui Iohannis. Cine conduce acum Statul Major?

NOU în învăţământul preşcolar românesc: Se pot înfiinţa GRĂDINIŢE CU PROFIL SPORTIV!

Mens sana in corpore sano : Într-un Memorandum recent, Executivul a stabilit ca, prin Programul „gROwth - investim in copii, investim in viitor”, se angajează să susţină construirea, amenajarea şi dotarea a… [citeste mai departe]