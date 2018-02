Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a avut, vineri, la sediul institutiei, o intrevedere cu comandantul Fortelor Terestre Americane in Europa (USAREUR), generalul-locotenent Christopher Cavoli, in cadrul careia s-au purtat discutii despre activitatile ce urmeaza a se desfasura…

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Cum am supraviețuit tranziție De aproape 30 de ani ne aflam pe drumul de la un regim la altul, dinspre comunism inspre capitalism, sau inspre ce a mai ramas din el. Am trecut cu toții prin etapele tranziției: momentul Revoluției din 1989, tulburii ani '90, schimbarile percepute dupa intrarea Romaniei…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o intrevedere cu omologul sau libian, Mohamed Taher Siala, aflat in vizita in Romania, si a discutat cu acesta inclusiv despre necesitatea solutionarii crizei din aceasta tara pe cale pasnica. Potrivit unui comunicat al MAE transmis…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Petra Kvitova leaga victoriile in tenisul feminin: dupa ce la St. Petersburg a castigat al 21-lea titlu al carierei, iar in FED Cup a contribuit cu doua puncte la calificarea Cehiei in semifinale, marti jucatoarea in varsta de 27 de ani a impresionat castigand 24 dintre cele 28 de puncte ale primului…

- Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati (AMVVD) a discutat, zilele trecute, cu oficialitatile din Targoviste pentru posibilitatea construirii pe locatia fostului spital de la Manastirea Dealu a singurului centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- La invitatia ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, marti, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, o intalnire a psihologilor incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei, informeaza MAPN. La activitate, alaturi…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Cu parul nins si barba alba, actorul Carol Erdos este o aparitie indragita in toate spectacolele Teatrului de Nord Satu Mare, facand cadou publicului satmarean satisfactia unui act actoricesc reusit, in spatele caruia stau multa daruire, munca si experienta. De 40 de ani este nelipsit de pe scena Teatrului…

- Un oraș din România a fost inclus într-un top al celor mai frumoase localitați europene de publicația The Daily Telegraph, care citeaza Asociația Agenților de Turism din Japonia (JATA).

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, în formatul sefilor apararii. "În cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit, astazi, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Forțelor Navale Americane, Richard Spencer, și cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller.

- La intalnire au participat si ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, seful Statului Major al Fortelor Aeriene, general de brigada Viorel Pana, si contraamiralul de flotila Mihai Panait, seful de stat major al Comandamentului Flotei. "Pe timpul intalnirii reprezentantii romani si americani au discutat…

- „Primiți cu colindul„? Pentru ca așa spune tradiția – nu numai in Romania, ci peste tot in lume – oamenii primesc in casele lor in zilele de Craciun colindatorii. Povestea colindelor, cele mai indragite cantece de Craciun, iși are radacinile in Europa, cu mii de ani in urma. La inceput, erau cantece…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Fifor le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in misiunile internationale. Comandantii structurilor militare romane din Afganistan, Bosnia si Hertegovina si Kosovo au evidentiat cele mai noi elemente privind evolutia situatiei de securitate din ariile de responsabilitate si modul…

- Arheologii care au excavat un mormant medieval din Bulgaria au descoperit un corp neidentificat cu o sageata in piept. Acesta se afla in Plovdiv, un oras din sudul tarii, si dateaza din secolul XI sau XII.

- Gen. Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut joi, o intrevedere cu seful Statului Major al Apararii din Republica Elena, amiralul Evangelos Apostolakis, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat de presa, conform Agerpres.Potrivit comunicatului, activitatea…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele Regional pentru Europa si Asia Centrala, Cyril Muller. „Discuțiile purtate in cadrul intrevederii au vizat rezultatele preliminare ale Diagnosticului Sistematic de Țara pentru…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Antena 3 a fost lider incontestabil de piata de Ziua Nationala a Romaniei si a fost cel mai urmarit post in timpul paradei de 1 Decembrie. Acesta a fost comentata LIVE de Sabina Iosub și Radu Tudor, acesta din urma exprimandu-și pe blogul personal bucuria și mandria legata de aceasta performanța.…

- Mesajul lui Klaus Iohannis pentru romani a fost transmis prin intermediul unui video postat pe Facebook. Șeful statului indeamna cetațenii sa fie uniți intr-o țara care trebuie condusa de o clasa politica responsabila. „Dragi romani, astazi este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor și Șeful Statului Major, generalul Nicolae Ciuca, au vorbit despre inzestrarea Armatei Romane cu tehnica militara și care sunt amenințarile principale pentru țara noastra.

- Programul privind sarbatorirea ,,Centenarului Romaniei Mari” (1918-2018) a debutat la Colegiul Național ,,I. M. Clain” Blaj, director prof. Ioan Tomoiaga, cu o serie de activitați educative destinate preșcolarilor: ,,Romania-i țara mea!” – videoproiecție despre simbolurile naționale, ,,Drag mi-e jocul…

- Secretarul de stat pe langa ministrul francez al Fortelor Armate, Genevieve Darrieussecq, va efectua o vizita in Romania, joi si vineri, la invitatia ministrului roman al Apararii, Mihai Fifor, context in care va participa si la parada

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a felicitat Romania, miercuri, pentru contributia in domeniul apararii si securitatii, spunand ca angajamentul si actiunile tarii noastre peste hotare sunt impresionante. Brummell a mai spus ca Romania este printre putinele tari care respecta…

- ”Eu sper din tot sufletul ca odata cu acest comunicat dat de Parlamentul Romaniei, cea mai importanta instituție a țarii noastre, aceasta criza, in opinia mea, artificiala total, intre Romania și SUA, categoric vorbind, cumplit acest moment. Așa ceva nu a mai existat cred ca de la Mineriada. Lucrurile…