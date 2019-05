Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american Curtis Scaparrotti a avertizat miercuri Germania ca fortele NATO vor inceta sa mai comunice cu partenerii lor germani daca Berlinul va colabora cu grupul chinez Huawei pentru infrastructura sa de 5G, informeaza AFP, preluata de Agerpres . “Ne este teama ca structura comunicatiilor…

- Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), a anuntat vineri NATO, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: A ieșit la iveala! Cine o susține pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi Liderul militar…

- Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa SACEUR , a anuntat vineri NATO, transmite AFP.Liderul militar al NATO este ofiter american, Europa desemnandu l pe secretarul general al Aliantei, in prezent norvegianul Jens Stoltenberg.…

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti a avertizat marți impotriva amenințarii din ce in ce mai mari a Rusiei și a cerut desfașurarea a mai multe nave de razboi pentru a descuraja Federația Rusa. In cadrul unei audieri in Comitetului Senatului pentru Afaceri Armate al…

- NATO va raspunde incalcarii de catre Rusia a Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a precizat, insa, ca nu vor fi amplasate noi rachete nucleare in Europa.

- MAE precizeaza, vineri, ca sistemul antiracheta de la Deveselu reprezinta o acțiune proporționala cu amenințarile actuale, care respecta toate angajamentele internaționale, inclusiv Tratatul INF, și orice incercare a Rusiei de a nega acest lucru constituie o flagranta dezinformare.„In urma…

- In urma consultarilor avute de ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, si cu aliatii, Ministerul Afacerilor Externe transmite urmatoarele precizari:Pozitia exprimata de Ministerul Apararii al Federatiei Ruse privind incalcarea prevederilor Tratatului…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred ca se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), daca Moscova iși va reloca rachetele spre est, astfel incat acestea sa nu ajunga in Europa.