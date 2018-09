Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au creat un razbboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca în cazul în care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la rândul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca in cazul in care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la randul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…