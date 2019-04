General Electric, amendată de Comisia Europeană cu 52 de milioane de euro Din cauza deciziei GE de a oferi informatii incorecte, autoritatea de concurenta a UE nu a avut la dispozitie toate datele cand a analizat cazul, a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager. Oficialul european a adaugat: "Evaluarea noastra privind fuziunea si adoptarea unei decizii depind de informatiile pe care le primim". Cand GE a notificat Bruxelles-ul, in ianuarie 2017, de intentia de a achizitiona LM Wind, a informat ca nu dezvolta turbine eoliene mai mari pentru a fi utilizate offshore, in afara de turbinele sale de sase megavati. Informatia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat…

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- Comisia Europeana (CE) a alocat Romaniei suma de 10,815 milioane de euro pentru programul de distribuire a laptelui in scoli si suma de 6,866 milioane de euro pentru programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, conform datelor prezentate miercuri de executivul comunitar.…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti, la Bruxelles, in Parlamentul European, la audierile pentru sefia Parchetului European, ca in activitatea sa si a colegilor sai la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ”am anchetat membri din diferite partide politice, nu am anchetat numai membri dintr-un anumit…

- Razvan Popa susține ca va propune audierea doamnei Margrethe Vestager in Comisia de bugete a Parlamentului European, pe tema practicilor neconcurențiale din sistemul bancar. "Informațiile care au aparut in Romania indica elemente de o mare gravitate. Daca acestea se confirma, atunci avem practic…

- Comisarul european Corina Cretu a atacat-o pe Rovana Plumb, intr-o postare pe Facebook, in urma conferintei de presa in care s-au prezentat datele privind rata absorbtiei fondurilor europene, si in care s-a aratat ca Romania a atins un grad de absorbtie apropiat de media UE. Oficialul european spune…

- "Aceasta plata a fost efectuata in condițiile in care Decizia „SANTE/EM/AH/2018/ASF/RO", de acordare a subvenției permite plata unui avans de pana la 50% și a plaților ulterioare", se mai arata in comunicat. Potrivit sursei citate, Comisia Europena va efectua urmatoare tranșa din avans atunci…