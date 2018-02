Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are un rol "extrem de destabilizator" in Siria, jucand in acelasi timp rolul de piroman si pe cel de pompier, a declarat marti comandantul Fortelor Americane in Orientul Mijlociu (OM), generalul Joseph Votel, informeaza AFP. "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Consiliul de Securitate al ONU supune la vot, vineri incepand cu ora locala 11:00 (16:00 GMT), un proiect de rezolutie prin care se cere o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, pentru a se permite accesul ajutoarelor umanitare, au anuntat surse diplomatice, citate de AFP si Xinhua. O noua versiune…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca va incerca sa-l convinga pe presedintele american Donald Trump ca Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) este in beneficiul Statelor Unite si a altor tari, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Patru rachete au fost lansate, duminica, de kurzii din Siria asupra orasului turc Kilis, provocand pagube materiale si ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Unul dintre rapoartele Pentagonului cu privire la armamentul nuclear al principalelor rivale ale Statelor Unite ale Americii sustine ca Rusia a construit si opereaza un submarin autonom capabil sa fie o veritabila torpila nucleara.

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Inceputul de an 2018 ne gaseste intr-o deplina furtuna de magnitudinea unui uragan in orientul Mijlociu. Si totul nu a pornit de la declaratia lui Donald Trump despre recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, nici de la rivalitatile marilor puteri implicate pe teren in Siria, nici…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat, miercuri, ca ar putea intrerupe ajutorul financiar acordat de SUA catre Autoritatea Palestiniana, recunoscand ca procesul de pace din Orientul Mijlociu a intrat in impas, relateaza The Associated Press.

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Presedintele Vladimir Putin a elogiat joi rolul 'crucial' al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic a pierdut aproape in totalitate teritoriul pe care il cucerise, transmite AFP. 'Rusia a furnizat o contributie cruciala la infrangerea fortelor…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Deputatii rusi au ratificat joi un acord care prevede majorarea instalatiilor portuare militare rusesti din Tartus, in nord-vestul Siriei, care urmeaza sa devina o baza navala permanenta a Rusiei, scrie AFP.

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Avioanele de vA¢nAƒtoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare cAƒtre douAƒ avioane ruseAYti dupAƒ ce acestea din urmAƒ au pAƒtruns A®n spaAiul aerian controlat de cAƒtre Pentagon, a afirmat un purtAƒtor de cuvA¢nt al departamentului e ApAƒrare american, informeazAƒ BBC News. Ministerul…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o ”mentalitate sionista”, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. ”Adevarata proprietara a acestor pamanturi este Palestina. Trump vrea ca Israelul sa fie. Este…

- Pas cu pas, Rusia impinge Statele Unite din Orientul Mijlociu, atragand tot mai multe state din regiune de partea sa. Incurajat de succesul militar din Siria, Vladimir Putin se pregateste sa deschida noi fronturi. Consolidarea relatiilor cu Egiptul, dar si cu Turcia ii fac pe analisti sa spuna ca Moscova…

- Rusia și China au lansat, luni, mai multe exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic.

- Hassan Nasrallah a cerut aliatilor sa creeze o strategie "in teren" pentru a confrunta Israelul. Gruparea Hezbollah, sustinuta de Iran, a combatut organizatia militanta Stat Islamic in Siria, impreuna cu aliatii regionali.Liderul Hezbollah s-a adresat, printr-un video, manifestantilor din…

- Presedintele Vladimir Putin a facut un popas neanuntat la baza aeriana ruseasca din Siria, pentru a declara „victorie”, in urma campaniei militare ce a durat doi ani, anunta Bloomberg. Dupa ce le-a ordonat trupelor sa inceapa retragerea din Siria, Putin a zburat la Cairo pentru a incheia…

- Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba și a a fost dezaprobata de partenerii Washingtonului. Intrebat cu privire la ce ar trebui așteptat de la aceasta reuniune ceruta de opt țari din Consiliu, un diplomat a raspuns: "nimic". Un altul a declarat ca aceasta va arata "izolarea" SUA in acest…

- Pugilistul filipinez Manny Pacquiao, fost detinator al centurii WBO la categoria semimijlocie, a anuntat, miercuri, ca a devenit colonel in armata din tara sa, informeaza BBC. "Astazi, mi-am sustinut cu succes lucrarea pentru a fi promovat in grad de colonel", a notat Manny Pacquiao intr-o…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…