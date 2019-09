Rusia incearca sa ridice o noua 'cortina de fier', care trece prin Marea Neagra, cu Romania, Turcia, Bulgaria, pe de o parte, si cu Georgia, Ucraina si Republica Moldova, pe de alta parte, pentru a-si putea folosi forta impotriva tarilor care nu fac parte din Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO), a declarat generalul in rezerva american Ben Hodges, care intre 2014 si 2017 a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa (USAREUR), intr-un interviu acordat duminica publicatiei ucrainene Segodnia. De aceea, in opinia sa, este necesar ca NATO sa-si sporeasca prezenta in Marea…