- Doua case din Bistrita ar putea fi evacuate, dupa ce terenul a luat-o la vale din cauza unor defrisari si a afectat chiar si o portiune dintr-un drum judetean. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud monitorizeaza situatia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cand te gandesti la Andreea Mantea, nu ai cum sa nu pui in calcul si genele false, de care era pur si simplu nedezlipita in toate aparitiile sale. Dupa ani si ani in care nimeni nu a vazut-o fara acel artificiu, prezentatoarea TV a apelat la un look mai natural. Vedeta a aparut, dupa foarte mult timp,…

- Angajatorii care efectueaza lucrari de reabilitare pentru un producator in domeniul energetic din județul Gorj au fost verificați ieri de catre inspectorii de munca, in timpul unui control efectuat cu sprijinul Poliției Orașului Rovinari. Principala abatere de la legislația muncii constatata…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul anunta pe YouTube…

- Surpriza uriasa oferita de catre constructorul strandului. Firma Matcon, care executa lucrarile la bazinele in aer liber, si-a anuntat intrarea in insolventa, au declarat surse din cadrul administratiei pentru Lugoj Info.ro. Notificarea de deschidere a acestei proceduri a fost comunicata Primariei Lugoj,…

- Excesul de vitamine este un adevarat pericol pentru sanatate. Doar pentru ca vezi multe reclame cu suplimente alimentare pe baza de vitamine si minerale, nu inseamna ca tu ai nevoie neaparat de pastile cu pumnul, in fiecare dimineata.Pentru ca vrei sa fii sanatos si sa nu ai carente, trebuie…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Un oficial important din cadrul…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant amenința cu proteste sau chiar greva generala, dupa ce legea salarizarii și revoluția fiscala au scazut salariile angajaților din unitațile școlare, in loc sa le creasca, așa cum au promis guvernanții in mod repetat. Un alt motiv de nemulțumire este sistemul…

- Pompierii timiseni intervin la momentul publicarii acestei stiri pentru asigurarea masurilor PSI la o conducta magistrala de gaz metan fisurata, in comuna Dumbravita. The post Pericol de explozie la Dumbravita! Au fost evacuati oameni pe o raza de un kilometru (FOTO) appeared first on Renasterea banateana…

- În fiecare an, în tara intra aproximativ un milion de tone de fructe din import. Majoritatea vin la pachet cu pesticidele folosite ca sa reziste transportului. În multe cazuri, sunt tratate în exces cu chimicale și devin toxice, chiar daca aspectul lor este impecabil.…

- Daca mananci cate un covrig dimineata, in drum spre serviciu, ar fi bine sa renunti la acest obicei. Medicii sustin ca banalii covrigi sunt un pericol pentru sanatate, scrie realitatea.net.Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Se pare ca fenomenele meteo ciudate nu se opresc. Inceputul de saptamana este marcat de temperaturi negative. Avand in vedere ca in ultimele zile vremea a fost calduroasa, medicii avertizeaza ca aceste fluctuatii ale temperaturilor sporesc riscul unei epidemii de gripa.

- Se pare ca fenomenele meteo ciudate nu se opresc. Inceputul de saptamana este marcat de temperaturi negative. Avand in vedere ca in ultimele zile vremea a fost calduroasa, medicii avertizeaza ca aceste fluctuatii ale temperaturilor sporesc riscul unei epidemii de gripa. Luni, 5 februarie 2018,…

- Genele false de 5 dolari pe care le folosesc vedetele Ai crede ca vedetele de la Hollywood investesc mii de dolari pentru a avea un look impecabil. Nu este o regula general valabila. Mai exact, multe dintre acestea folosesc produse cosmetice si accesorii foarte accesibile ca pret. Spre exemplu, genele…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri.

- Potrivit cercetatorilor, dispariția aerosolilor va fi daunatoare pentru Pamint, caci aceștia absorbeau radiațiile solare. Purificarea aerului de poluanți poate contribui la secete și inundații la nivel mondial. La aceasta concluzie a ajuns un grup internațional de oameni de știința din Marea Britanie,…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, aceasta susține ca are glezna inflamata si dureri. Tatal tenismenei, Stere Halep, a vorbit despre starea sa de sanatate.

- Un șofer de 34 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins conducand sub influența alcoolului si fara a detine permis de conducere. Trebuie spus, fara intentia de generalizare, ca multe dintre accidentele rutiere grave sunt produse de șoferi care se urca bauti la volan. S-a intamplat pe 17 ianuarie,…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- Gest emoționant al Narcisei Lecușanu: licitație pentru o handbalista aflata in suferința, Gabriela Artene, colega de la naționala. Una dintre cele mai importante handbaliste ale Romaniei dupa 2000, Narcisa Lecușanu a hotarat sa o ajute pe fosta ei colega de la echipa naționala, Gabriela Artene, care…

- Cititorul nostru spune ca locuiește chiar pe str. Cernauți, unde asfaltul risca sa se prabușeasca in orice clipa, iar șoferii pot sa-și distruga foarte ușor mașinile. Omul spune ca a facut o sesizare la primarie inca din februarie 2017, dupa ce și-a dat seama ca responsabilii din instituția…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența…

- Organizatia Mondiala de Sanatate a transmis un avertisment ingrijorator referitor la medicamentele de pe piata online. In urma verificarilor, peste 50 la suta dintre aceste medicamente sunt toxice. Mai mult, este vorba despre medicamente pentru bolnavii de cancer. Din cauza lipsei medicilor de specialitate,…

- Medicii din Romania viseaza in acest an la dublarea sau chiar triplarea salariilor, așa cum le-a fost promis. Din pacate, chiar daca acest lucru se va intampla – deși efortul bugetar este imens –, sistemul medical romanesc nu se va vindeca.

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a primit miercuri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) mai multe propuneri pentru rezolvarea situației in care se afla medicii de familie. Prin proiect, medicul prescriptor va fi redefinit, urmand ca medicul specialist sa fie cel care va emite rețete…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Stațiunea Covasna, situata la 60 km de Brașov, este atestata documentar sub denumirea actuala din anul 1567. Este strajuita de munți nu prea inalti, cu varfuri rotunjite, și beneficiaza de o clima...

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anuntat vineri ca, din 8 ianuarie, vor incepe lucrari de decolmatare pe un canal al raului Dimbovita, in zona Unirii din Bucuresti, iar lucrarile sunt estimate sa dureze 10 zile.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT.

- Medicii de familie au intrat in a doua zi de protest, refuzand in continuare sa presteze servicii decontate de stat. Cu toate acestea, manifestarea de nemultumire a “halatelor albe” nu pare sa produca prea mari nemultumiri in randul pacientilor. Conform reprezentantilor Casei Judetene a Asigurarilor…

- Pentru ce boli nu aveți nevoie de trimitere la medicul specialist La nivel national, 75 la suta din medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire a contractului cu Casele de Asigurari de Sanatate, anunta biroul de presa al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Reprezentantii…

- NEWS ALERT Lovitura pentru Guvernul PSD. Un ministru influent a demisionat "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia". Doina Pana a demisionat miercuri din functia…

- ”Va amintiți de un singur lucru memorabil sau, mai simplu, va amintiți ca Doina Pana sa fi facut ceva ca ministru? Un fapt precum: a salvat o padure, a salvat o familie de ursuleți, ceva, o inițiativa legislativa. Așa se duc majoritatea demnitarilor noștri spre neagra veșnicie a politicii. (...)…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- Anul Nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate. Va transmit ganduri bune prieteni dragi, iar noul an sa va rezerve cele mai inalte realizari. La multi ani! Calin Matei, deputat PSD The post Calin Matei: Anul Nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate appeared first…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- "Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare…

- La sfarșit de an, el le mulțumește buzoienilor care prin votul lor au facut posibila prezența, in Parlament și Guvern, a „unei echipe puternice de buzoieni care sa susțina dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului nostru”. Deputatul buzoian Marcel Ciolacu, care deține și funcția de vicepremier…

- Sigur o mai tineti minte pe Cornelia, cea care era prezenta la fiecare mare eveniment al manelistilor. Genele ei kilometrice faceau ravagii in urma cu niste ani, dar se pare ca dansatoare a renuntat la look-ul care a facut-o celebra. Cornelia a participat la aniversarea Oanei Lis si a surprins pe toata…

- 1. Iti place iarna? De ce? Radhu: Imi place iarna doar din casa, de la fereastra! Imi place mai mult vara! 2. Mai e putin si vine Mosul, ce vrei sa-ti aduca? Radhu: Sanatate si momente frumoase alaturi de oameni speciali! 3. I-ai trimis vreodata o scrisoare Mosului? Radhu: Nu imi amintesc sa ii fi trimis…

- Cabinetele de medicina familiei din Arges nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de ...

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in Revisal pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat. Guvernul a aprobat in sedinta de astazi proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), una dintre prevederi…

- In renumitele biblioteci ale Vaticanului, intr-un tratat de specialitate, Claudius Galenus, ultimul medic de seama al Antichitatii (considerat un precursor al medicinei si farmacologiei moderne), a prezentat sunatoarea ca fiind „o planta extraordinara, un leac eficient pentru o multime de boli.”…