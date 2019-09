Stiri pe aceeasi tema

- Algoritmul YouTube promoveaza tratamente false pentru cancer intr-o serie de limbi, iar site-ul difuzeaza reclame pentru branduri și universitați importante, langa aceste videoclipuri inșelatoare, a descoperit o ancheta a BBC. Cautand pe YouTube in 10 limbi, BBC a descoperit mai mult de 80 de videoclipuri…

- Judecand dupa posibilitațile pe care le are la dispoziție, femeia moderna are o șansa unica: sa-și amplifice frumusețea naturala cu ajutorul unor soluții de ultima generație, accesibile din punct de vedere financiar, și desigur, eficiente pentru scopul pe care il au. Cat despre durere, in unele cazuri,…

- Romania se confrunta zilele acestea cu un val de canicula fara precedent, cu temperaturi neobișnuite. Si avand in vedere ca vremea nu da semne sa se racoreasca, mulți dintre noi continuam sa dam o lupta apriga cu somnul. Potrivit experților in somnologie, temperatura optima pentru dormit este cuprinsa…

- Executivul adopta marți un act normativ prin care amenzile vor crește de cinci ori pentru cei care apeleaza serviciul de urgența 112 fara a fi necesar, a anunțat premierul Viorica Dancila inaintea ședinței de Guvern. Complementar cu aceasta va fi adoptata o alta masura, care permite identificarea apelanților.…

- Un raport pe tema schimbarilor climatice publicat joi de Organizația Națiunilor Unite spune ca schimbarea comportamentului de consum alimentar ar putea reduce efectele fenomenului asupra omenirii, prin reducerea emisiilor, protejarea mediului și a sanatații. Grupul Interguvernamental privind Schimbarile…

- Tehnologia 5G nu a fost inca activata in Romania, dar multa lume se intreaba deja daca prezinta riscuri pentru sanatate. Precum tehnologiile celulare precedente, rețelele 5G se bazeaza pe semnale transmise prin unde radio intre o antena sau transmițator și telefonul mobil. Suntem in permanența inconjurați…

- Genele false au fost adesea asociate unui machiaj indraznet, alaturi de culori intense, fond de ten si ruj. In prezent, genele false raman in continuare un artificiu de infrumusetare incredibil, la care poti apela cu incredere de fiecare data. Trendurile in machiaj in acest an mizeaza pe simplitate…

- Studiul, condus de un grup international de cercetatori, a descifrat genomul a trei tipuri difeite de meduze: Alatina alata, numita si viespea de mare, Cassiopea xamachana, o meduza in forma de disc si Calvadosia cruxmelitensis, ale carei terminatii sunt in forma de cruce. Expertii, in frunte…