- Pelicula "Dolor y gloria", regizata de cineastul spaniol Pedro Almodovar, care reprezinta propunerea Spaniei pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cel mai bun film strain" de anul viitor, inaugureaza joi GEMS 2019 - Festivalul International de Film de la Miami, care debuteaza pe 10…

- Pelicula ''Joker'', cu Joaquin Phoenix in rolul excentricului personaj negativ, si ''Dolor y gloria'', cea mai recenta realizare a prestigiosului cineast spaniol Pedro Almodovar, sunt principalele premiere din cinematografele nord-americane in acest sfarsit de saptamana,…

- Lungmetrajele „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, „It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman, si „Parasite”, de Bong Joon-ho, se numara intre primele cinci productii anuntate in programul editiei de anul acesta a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 18 - 27 octombrie.

- in premiera la Les Films de Cannes a Bucarest, intre 18 și 27 octombrie O meditație elegiaca asupra morții și a creației venita de la un extravagant maestru spaniol, o pelicula burlesca despre radacini și identitate, o satira sociala demolatoare și inclasabila, o ravașitoare poveste de epoca feminista…

- 300 de familii dintr-o localitate de langa Madrid risca sa ajunga in strada pentru ca noul proprietar a dublat chiria. Și mai trist este ca erau locuințe sociale pe care administrația a hotarat sa le vanda unui fond de investiții. Corespondentul nostru Felix Damian are detalii.

- Filmul „Dolor y gloria” al lui Pedro Almodovar a fost desemnat joi propunerea Spaniei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, potrivit Agerpres.Pedro Almodovar a mai fost de doua ori nominalizat la categoria numita pana anul acesta „cel…

- Actorul canadian Donald Sutherland va primi un premiu pentru intreaga cariera la Festivalul International de Film de la San Sebastian, din nordul Spaniei, au anuntat luni organizatorii, relateaza AFP. In varsta de 84 de ani, "Donald Sutherland a intruchipat cu talentat zeci de personaje…

- Lungmetrajele „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, „Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenabar, si „Bunuel en el laberinto de las tortugas”, de Salvador Simo, se afla pe lista scurta a Academiei spaniole de film pentru propunere spre nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international”…