- Starea celor sase persoane ranite in accidentul de sambata si tratate in spitale din Bucuresti este stabila. Ele sunt in continuare la Terapie Intensiva, dar detubate si respira singure – a informat ministrul Sanatatii. Sorina Pintea a mentionat ca se poate spune ca s-a depasit o anumita faza critica.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca "nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani". "Azi…

- Gemenele Maya și Ingrid Costache, din Slobozia, au venit pe lume cu o imensa povara pe care trupurile lor firave o poarta de mai bine de opt ani. Fetițele sufera de paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica și singura speranța de vindecare este o operație in SUA, intervenție care costa aproximativ…

- Jucatorii pietreni Lucian Cozma, Bogdan Gaucan si Gabriel Mihai Bordianu au fost selectionati in echipa nationala old-boys a Romaniei. Aceasta formatie va participa, in perioada 4-6 octombrie, la o competitie in localitatea Ordu (Turcia). Cei trei sunt componeti ai formatiei Old Boys Piatra Neamt, campioana…

- La sfarșitul acestei saptamani, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, legendele fotbalului romanesc ar fi trebuit sa dispute o partida caritabila in compania foștilor fotbaliști de la Unirea Urziceni, echipa care in anul 2009 a caștigat campionatul și a ajuns in grupele Champions League. Din cauza unor probleme…

- Peste aproape o saptamana, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, va avea loc o partida de fotbal cu totul speciala, a carei singura miza este una uriașa, cat o viața de om: strangerea de fonduri pentru Maya și Ingrid Costache, ambele bolnave de paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica. Gemenele au nevoie…

- Boala cu care s-au nascut - ”paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica”-, le-a aruncat pe Maya și Ingrid Costache, din Slobozia, Ialomița, in valtoarea unei lupte dramatice pentru fiecare zi din viața. Cum prețul unei copilarii cat de cat normale este unul uriaș - peste 100.000 de euro pentru o operație…

- Desi nu ne place sa recunoastem, atunci cand avem nevoie de servicii de traduceri de cele mai multe ori ne gandim la pret si apoi la calitate. Avand in vedere ca serviciile de traduceri reprezinta uneori un cost neasteptat pentru bugetul nostru, intotdeauna ne gandim cum sa reusim sa scapam cat mai…