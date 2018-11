Gemenele de la „Doina Gorjului“

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care Cristofor Alexandru Laza, tanarul de 22 de ani, din Targu-Jiu, care și-a injunghiat prietenul, in timp ce se aflau in apartamentul lui, este judecat pentru omor, a inceput luni. Magistratul de caz, de la Tribunalul Gorj, a amanat cauza la data de 17 septembrie.”Se acorda…

- Autoritatile din Targu Jiu vor monta in parcuri si in cartierele din municipiu 16 noi locuri de joaca. Acestea au fost achizitionate recent si vor fi montate in perioada urmatoare, astfel incat sa fie puse cat mai repede la dispozitia ...

- Guvernul inca nu a alocat banii necesari finalizarii stadionului din Targu Jiu, dar politicienii fac planuri pentru inaugurarea acestuia. Deputatul PSD Mihai Weber crede ca stadionul din Targu Jiu ar putea fi inaugurat cu un meci in...

- Dorian Popa și Ruby au fost implicați intr-un accident de mașina. Artistul a povestit pe canalul lui de Youtube prin ce spaima a trecut recent. Nimeni nu a știut pana acum ca aceștia au fost la un pas de moarte. „Era 5 dimineața, eram plecați intr-un show cu un autocar. Eram in mașina eu cu Ruby și…

- O femeie de 67 de ani, din Targu Jiu, este banuita de savarșirea infracțiunii de furt, dupa ce ar fi sustras un telefon mobil. Pe data de 30 iulie, femeia i-ar fi furat unei tinere, de 25 de ani, din ...

- Iubitorii muzicii folk sunt invitati la o seara plina de muzica, organizata de Guitar Pub din Targu Jiu. Evenimentul „Folk intre prieteni" va avea loc in data de 25 august, de la ora 20:30. Pe scena vor urca Andrei Vede,...

- Caștigatorii Concursului din cadrul Salonului Auto de la standul FORD PRIMEXPROD din Targu Jiu au intrat in posesia premiilor. Primul loc i-a revenit Aonei Antara, care a trait o experiența unica zburand 35 de minute deasupra...

- Primarul municipiul Targu-Jiu, Marcel Romanescu, a fost chemat joi la sediul Serviciului Teritorial Craiova al DNA, el afirmand ca a fost citat pentru a fi audiat intr-un dosar privind rezilierea, inainte de expirare, a unui contract de concesiune pentru parcarea din zona Pieței Centrale, situate…