- Gelu Voican Voiculescu, cercetat penal in Dosarul Mineriadei, a fost ales vineri director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, insitutie subordonata Senatului. Surse interne au declarat pentru „Adevarul“ ca fostul director, Claudiu Iordache, a fost schimbat dupa o actiune in forta a…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, noua componenta a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). PSD l-a propus la conducerea institutiei pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Comisiile juridice reunite ale celor doua Camere trebuiau…

- Deputatul USR Stelian Ion a insistat totusi sa fie o "minima audiere" si a adresat o intrebare privind implicarea lui Cazimir Ionescu (foto), propus de PSD, in dosarul Mineriadei, si daca acest lucru ar afecta imaginea CNSAS. In apararea lui Ionescu a sarit deputatul PSD, Florin Iordache. Noul Colegiu…

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

- PNL, principalul partid din Opozitie, ar putea sa ramana fara mai multi parlamentari in saptamanile viitoare, cele mai multe „pierderi“ fiind la Senat, au declarat surse politice pentru „Adevarul“.

- Doctorul radauțean Leon Postolache a revenit la conducerea Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, din postura de director adjunct, preluand insa și atribuțiile de director executiv.Numirea a fost facuta saptamana trecuta, Leon Postolache fiind delegat pe ...

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii CCR au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Plenul Curții Constitutionale (CCR) a anuntat ca și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat in programul delegațiilor Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean afirma ca nu intelege aceasta decizie.Potrivit…

- Procurorii de la Parchetul General au clasat plangerea depusa de un medic din Germania, care a reclamat ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au confirmat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Initial, plangerea a fost depusa la DNA, care si-a declinat insa…

- NEWS ALERT Liviu Dragnea, atacat de "Grupul de la Cluj": "Poarta intreaga țara dintr-o criza in alta!" Ioan Rus, unul dintre liderii "Grupului de la Cluj", i-a transmis cateva mesaje extrem de dure presedintelui PSD, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului. "Deoarece a trecut…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, potrivit unor surse politice, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Oficial, social-democratii vor decide abia luni cum se va desfasura congresul si daca este nevoie de o validare suplimentara pentru seful partidului. Celelalte functii de conducere sunt inca disputate. Pentru a doua functie in PSD , in locul lui Nicolae Badalau este sustinut Marian Neacsu, un apropiat…

- Dupa o lunga perioada de instabilitate, marcata de taierea unei parti consistente din finantarea de la bugetul local, desfiintarea unor echipe, litigii cu fostii sportivi si schimbarea mai multor conduceri, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti urmeaza sa treaca, saptamana viitoare, printr-un nou episod…

- Eogen Sandu va prelua postul de director de la Agentia de Protectie a Mediului incepand cu 1 martie @ Fostul director Bogdan Davideanu a intrat in concediu medical Schimbare neasteptata la Agentia de Protectie a Mediului, unde Bogdan Davideanu, cel care a ocupat aproape cinci ani postul de director,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca familia socialistilor europeni vrea sa se desparta de PSD, din cauza scandalurilor din Justitie. In schimb, ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, spune ca e un zvon rautacios. Surse din PSD au confirmat insa pentru „Adevarul“ ca Dragnea ar…

- Vlad Deliu (36 de ani), care a ocupat functia de manager de investitii in cadrul NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din Romania, va fi noul director de investitii al NN Asigurari de Viata, potrivit mai multor surse din piata. Deliu lucreaza de 10 ani in cadrul…

- Congresul extraordinar al PSD, convocat la insistentele lui Liviu Dragnea, va avea trei mize: mazilirea unor vicepresedinti care nu-i sunt loiali liderului PSD, ridicarea interdictiilor pentru social-democratii cercetati penal si acordarea unui vot de incredere, simbolic, pentru Liviu Dragnea, care…

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah.

- Medicul Nicoleta Calutoiu ocupa functia de director al Centrului de Transfuzie Sanguina Targu Jiu. Ea a anuntat ca intentioneaza sa isi dea demisia din functie, pentru ca, de la 1 martie, va avea un salariu mai mic decat cel al unui asistent medical.

- Surse din institutia de invatamant superior au precizat ca doresc ca situatia sa fie transata intr-una dintre cele doua sedinte ale Senatului UAIC ce sunt programate pentru luna februarie, insa nu este limpede inca ce anume se va intampla. Cele doua candidaturi depuse, a prof.dr. Lucian Leustean, de…

- Liviu Dragnea va propune in urmatorul Comitet Executiv al PSD revocarea lui Niculae Badalau din functia de presedinte executiv al partidului, dar si schimbarea lui Codrin Stefanescu din functia de secretar general adjunct, au declarat surse din conducerea PSD pentru „Adevarul“. Niculae Badalau si Codrin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Continua schimbarile de funcții dupa ce Dragnea și-a promovat noul guvern. Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Țuțuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit, joi, in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Principala schimbare are loc in Senat,…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice.

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava este condusa, din nou, de Petrica Ropota. Dupa ce in cursul zilei de luni in funcția de șef al Finanțelor sucevene a fost numit Valentin Iftimescu, in locul lui Petrica Ropota, acesta a fost repus, de marți, la conducerea instituției. Surse din ...

- Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Pana si partenerii din ALDE i-au…

- 23 de membri USR din cateva filiale au contestat in instanta Congresul in care Dan Barna a fost ales presedinte al partidului, la sfarsitul lunii octombrie. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca cei mai multi contestatari apartin de organizatia Caras-Severin, controlata de Oana Bazgan, unul…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Rasturnare de situatie! Daca PSD anunta ca in cadrul CEXului de astazi vor iesi cu noua propunere de premier, iata ca liderul ALDE da toate calculele social-democratilor peste cap. Surse au declarat pentru Romania TV ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu a solicitat o sedinta a coalitiei pentru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza, realizata de cotidianul Adevarul, pe tema crizei politice declanșate ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, dar și a posibilelor scenarii de rezolvare a acestei crize.Adevarul: Demisia premierului…

- Conducerea largita a PSD a discutat aseara daca ii retrage sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Pana la ora inchiderii ediției, social-democrații nu luasera o decizie, parerile fiind imparțite. Surse din partid au dezvaluit EVZ ca in timpul ședinței cel puțin trei lideri PSD au propus ca premierul…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD.Vezi…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Suceava are, de la inceputul acestui an, un nou director. Conducerea BRCT a fost preluata de suceveanul Cezar Grozavu, care timp de mai bine de zece ani a ocupat functia de manager public in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei ...

- Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

