Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a finalizat dosarul "Revolutiei" si l-a trimis in instanta.

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a trimis in instanta dosarul "Revolutiei". "Astazi, Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a inaintat…

- De doi ani, UTOPIA, sistemul inteligent de management al traficului rutier de la Timișoara, care in afara de funcțiile de gestiune a traficului are și o componenta de supraveghere a respectarii legislației. nu esteoperativ in sensul utilizarii datelor de catre Poliția Rutiera, dar acest lucru se schimba…

- Destul de puțin prezenta in procesul educativ școlar, dar și in cel universitar, tema Revoluției din Decembrie va fi abordata de Universitatea de Vest Timișoara intr-un mod inedit. Studenții de aici vor putea participa la un curs in premiera, dedicat acestui eveniment. Cursul intitulat „Revoluția…

- Dumitru Dragomir a dezvaluit ca fostul mare fotbalist dinamovist Cornel Dinu, 70 de ani, a fost general de Securitate. Mircea Lucescu, DESFIINTAT de Mircea Rednic: "N-a ajutat niciodata pe nimeni!". DEZVALUIRI INCREDIBILE "Constantin Anghelache (n.r - fost conducator la Dinamo) a colaborat…

- Fostul militar a praticipat activ la Revolutia din decembrie 1989 si este pe lista inculpatilor judecati de Inalta Curte de Casatie in legatura cu evenimentele sangeroase de acum aproape 30 de ani. Vestea mortii sale a fost data de avocatul sau si a ajuns si la procurorii militari din Parchetul General,…

- Emil „Cico” Dumitrescu a murit joi seara, la varsta de 84 de ani, chiar de ziua sa de naștere. Amiralul a fost inculpat in dosarul Revoluției, impreuna cu Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus.