- Trei cuvinte sunt garantate de anul nou: La multi ani! Cartograful Jakub Marian a creat o harta unica, care detaliaza exact cum sa spunem acea fraza onoranta in orice tara a continentului Europa, scrie The Independent.

- Aproape fiecare dintre noi avem un glob preferat, cu care împodobim pomul de Craciun, cel mai frumos ritual al Sarbatorilor de Iarna. Unul dintre cele mai asteptate momente din cadrul Sarbatorilor de Iarna a fost împodobirea bradului de Craciun. Din acest punct de vedere,…

- „Oamenii din generatia mea isi pot aminti atmosfera extraordinara de bucurie, de cheltuieli nebunesti, euforie ametitoare ce domnea in aceasta neobisnuita luna iunie (1914 - n. red.) la Paris. A fost ultima luna de placere pura de care s-a bucurat Europa, scutita de tragediile si spaimele ce aveau sa…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Ciocnirea a doua stele neutronice a fost desemnata descoperirea anului de catre revista Science din SUA. Observarea ciocnirii a doua stele neutronice care a permis pentru prima data captarea simultana a undelor gravitationale si a celor electromagnetice a fost desemnata descoperirea stiintifica a anului…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Square Enix a publicat online trailer-ul prezetat la Jump Festa 2018 pentru Dissidia Final Fantasy NT: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Trailer-ul Dissidia Final Fantasy NT prezentat la Jump Fiesta 2018 appeared first on ComputerGames.ro…

- La fel ca și anul trecut, și in 2017 eSport-ul a cunoscut intrarea unui numar destul de mare de cluburi sportive. Diferența a fost ca, daca anul trecut majoritatea erau cluburi europene, anul acestea au fost preponderent din Statele Unite. Cele mai multe extinderi in eSports au fost realizate…

- Square Enix a prezentat un nou trailer in care sunt confirmate cele 28 de personaje jucabile din Dissidia Final Fantasy NT și 7 care pot fi aduse ca ajutor in timpul luptelor. Warrior of Light (Final Fantasy) Garland (Final Fantasy) Firion (Final Fantasy II) The Emperor (Final Fantasy II) Onion…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie. Statele membre ale Uniunii Europene…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu s-a aratat prea incintata, joi, de propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pina in anul 2025 UE sa devina un fel de Statele Unite ale Europei, informeaza Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- La mijlocul secolului 21, cel puțin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind migrația.…

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in funcție de viitoarele nivele de imigrație. Punctul de referința in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populația musulmana din Europa (Europa fiind…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca Summitul Parteneriatului Estic a confirmat caracterul iluzoriu al integrarii europene si a aratat ca dosarul Republica Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei.

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la Summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in UE care are loc la Goteborg, in Suedia. Este un summit la finalul caruia liderii europeni vor incerca sa-i convinga pe scepticii europeni ca UE este mai mult decat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, cauta un supranume biblic pentru jucatorii sai, care sa impresioneze în Europa. ”Vreau cu Tanase, Coman, Man, astia trei, si cu un atcant, sa vedem care o sa fie ala, si cu Nedelcu sa formez o echipa care sa fie „vijelia Europei„. Dar…

- Avertizarea de calatorie adresata cetatenilor americani care vor calatori in Europa in perioada sarbatorilor de iarna va expira la 31 ianuarie.Departamentul de Stat ”ii atentioneaza pe cetatenii americani in legatura cu riscul ridicat de atentate teroriste ce ar putea avea loc pe teritoriul…

- Potrivit www.express.co.uk, specialiștii de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), din Statele Unite, au lansat un avertisment fara precedent legat de fenomenul La Nina. Este vorba despre este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scazute ale apei de…

- Agentia Europeana de Mediu si Comisia Europeana au lansat joi un nou indice privind calitatea aerului, care le permite utilizatorilor sa verifice calitatea actuala a aerului in toate orasele si regiunile Europei. Noul serviciu online ofera informatii cu privire la situatia actuala a calitatii aerului,…

- „Sefii celor doua diplomatii au discutat despre perspectiva organizarii vizitei Suveranului Pontif in Romania. Luand in considerare simbolismul deosebit de important al evenimentului, inclusiv pentru reprezentantii tuturor religiilor, s-a agreat coordonarea demersurilor pentru ca aceasta vizita…

- Maior a subliniat potențialul deosebit oferit de Romania in sectoare precum IT și cercetare – dezvoltare, dar și avantajul poziției geografice pentru ca Amazon sa transforme țara noastra in centrul logistic principal pentru zona Central – Estica a Europei. Tony Chor, director și Tom Sullivan,…

- Peste 500 de piese Gucci sunt oferite acum de magazinele Optione. Gucci la Oradea, exact ca la Milano „Ce se gasește la aceasta ora la Milano, in Statele Unite sau oriunde in lume se gaseste acum si la Oradea. Colecțiile Gucci din Optione sunt la zi: colecția primavara-vara 2017, toamna-iarna…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- La inceputul anilor 1900, Statele Unite ale Americii reprezentau una dintre cele mai cautate destinatii pentru oamenii saraci din Europa. Mirajul „lumii noi”, alimentat de povestile de succes prezentate in ziarele vremii, i-a atras ca un magnet inclusiv pe taranii din Transilvania, care au lasat satele…

- Statele Unite vor aloca, in 2018, 4,5 miliarde de dolari pentru a opri agresiunea rusa in Europa. Banii sunt incluși in proiectul bugetului pentru Aparare de anul viitor, care a fost votat de ambele camere ale Congresului de la Washington.

- "In timp ce noi suntem preocupati de cum sa facem ca multinationalele sa nu mai plateasca deloc taxe, impozite si redevente in Romania, in timp ce diverse persoane rezista impotriva modificarilor pe care vrea sa le faca parlamentul legilor justitiei, legi promovate, in 2004, de „guvernul meu” ( sa…

- Square Enix va susține o sesiune live stream cu ocazia aniversarii a 2 ani de la versiunea arcade pentru Dissidia Final Fantasy, pe 26 noiembrie. In sesiune se va vorbi despre update-ul masiv care o va primi versiunea arcade pentru Dissidia Final Fantasy, dar se vor oferi informații și despre…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- Gigi Becali susține ca la meciul de diseara dintre FCSB și Hapoel Beer Sheva vor fi mai mulți scouteri de la cluburi importante din Europa pentru a urmari jucatori precum Alibec, Man și Florinel Coman. "Sunt 3 cluburi care vor veni diseara pentru Alibec, iar alte doua cluburi pentru Man și Florinel…

- Nu ne aflam la Raqqa, periculoasa capitala a Statului Islamic din Siria, ci in Bretania, in centrul Europei de vest, constata pe un ton retoric ziarul italian Il Giornale. Dar aici Consiliul de Stat din Franta a decis ca o cruce ridicata intr-o...

- Parlamentul Cataloniei a aprobat vineri, prin vot secret, proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici, afirma surse citate de cotidianul La Vanguardia. la scurt timp, Senatul Spaniei a decis aplicarea articolului 155 din Constitutie, prin care preia practic controlul…

- ESET si Kaspersky, doi dintre cele mai cunoscuti producatori de solutii de securitate, au emis fiecare cate un comunicat prin care avertizeaza tarile din Europa de Est cu privire la raspandirea unui nou malware. Numit BadRabbit, acesta se raspandeste in prezent in Rusia, Ucraina si tarile…

- Oaia lui Daea sa fii, și nu ditamai cancelara Germaniei, cu servicii de informații performante in subordine, și tot te-ar fi dus capul ca, daca deschizi fara un minim control granițele pentru un milion și jumatate de imigranți, veniți dintr-un teatru de razboi cu ISIS, grupare care are ca scop declarat…

- Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxemburg, au ajuns la un acord privitor la revizuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura prin care companiile pot trimite angajati din tari cu salarii mici sa munceasca in statele mai bogate fara a…

- Un acord semnat de Eurosport si Snap Inc. va permite utilizatorilor de Snapchat din Europa sa urmareasca transmisiuni ale Jocurilor Olimpice de Iarna din PyeongChang 2018. Aplicatia va oferi mai multe tipuri de programe – momente din culisele unor evenimente olimpice, precum snowboarding, schi alpin…

- Targul de la Negreni: babilonia cu radacini in Evul Mediu Circa 70.000 de persoane au vizitat Targul de toamna "de la Fechetau", eveniment ce a avut loc in perioada 5-8 octombrie 2017 in comuna clujeana Negreni. Mondorama.ro, site dedicat promovarii fotografiei românesti si straine de buna…

- Incepe Trade Wings la Bucuresti, eveniment al SUA de promovare comerciala Foto: ro.usembassy.gov. La Bucuresti încep miercuri, 18 octombrie, activitatile prilejuite de Trade Wings, cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat de Guvernul Statelor Unite, cu scopul de a…

- SOCI, 17 oct — Sputnik, Victor Ciobanu. În cadrul intervenției sale în fața participanților la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Soci, Franco Frattini a menționat ca actualmente se atesta o dezordine globala, deoarece unele state iau, de sine statator,…

- Uraganul Ophelia s-a format mult mai la nord decat restul uraganelor din Oceanul Atlantic și se indreapta spre nordul și estul Europei. Potrivit CNN, uraganul ar putea ajunge, luni și marți, in Irlanda și Regatul Unit. Chiar daca nu va avea intensitatea uraganelor care au devastat Statele Unite, meteorologii…

- Carles Puigdemont, liderul Cataloniei, a semnat, marti seara, alaturi de alti lideri regionali, o declaratie de independenta fata de Spania, insa acest act nu va intra in vigoare pentru a permite desfasurarea unor negocieri cu Guvernul de la Madrid, informeaza BBC News. Carles Puigdemont a semnat…

- Statele Unite ale Americii iși doresc parteneriate cu "țari solide", iar afacerile SUA in domeniul energiei iși propun sa fie și o "alternativa la Gazprom" pentru Europa, a declarat vineri Ted Poe, membru al Congresului american. El a vorbit la Bucharest Forum, înaintea…

- Prin declarația intitulata ”Reunificarea Germaniei, model pentru reunificarea Romaniei”, sarbatorita la data de 3 octombrie, Constantin Codreanu a prezentat in plenul Parlamentului un exemplu pentru drumul pe care Romania și Republica Moldova trebuie sa-l urmeze. Declarația lui Constantin…