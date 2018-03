Gelu Diaconu, cu explicatii la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, scrie AvocatNet.ro. Raportarea se va face…

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Declaratia Unica va trebui depusa pâna la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pâna la 15 iulie 2018. Noul formular înlocuieste declaratiile…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018. Read More...

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Fostul șef al Fiscului Gelu Diaconu continua razboiul cu procurorii Directiei Nationale Anticorupție (DNA). De data aceasta, Gelu Diaconu reactioneaza dupa ce in presa au aparut informatii cu privire la comportamentul procurorului Eugen Stoina. Gelu Diaconu sustine ca "rapoartele triumfaliste ale DNA…

- Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea a distrus, in 2016, un numar de 4.394.760 de scrisori recomandate pe care ANAF-ul le-a trimis persoanelor fizice sau institutiilor publice. Distrugerea a aproape 700.000 de plicuri a costat statul aproape 2 milioane de lei. Detaliile apar in Raportul…

- In urma activitatilor procedurale efectuate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Capitalei, au fost recuperati peste 94.000.000 de lei. Banii reprezentau valoarea unui prejudiciu estimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala constand in debite…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Fermierii care au accesat fonduri europene prin masuri din PNDR 2020 trebuie sa depuna odata cu dosarul cererii de plata noi documente in format electronic, anunța Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). „Avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr. 2768 din 13 octombrie 2017 pentru aprobarea…

- Liberalii atrag atentia ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a operat modificarile necesare in cazul Declaratiei 112 pe care trebuie sa o inregistreze agentii economici si solicita Guvernului demiterea de urgenta a conducerii ANAF. "Haosul fiscal generat de actuala guvernare PSD - ALDE atinge…

- Statul pompeaza 170 de milioane de lei in Poșta Romana, societate cu 24.000 de salariați Procedura de capitalizare a Companiei Naționale Posta Romana (CNPR) s-a declansat prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social. Este prima…

- In prima luna a anului 2018, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara a colectat venituri bugetare in suma totala de 925,63 milioane lei, cu 167,34 milioane lei (+22%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 758,29 milioane de lei. Programul comunicat de Agenția Naționala…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Obligații fiscale pentru luna FEBRUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna februarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE FEBRUARIE…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana la vanzarea catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura ...

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta si Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice, anunta organizarea unei licitatii pentru valorificarea bunurilor ce apartin societatii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters. ING si ABN Amro au fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Fostul șef al Fiscului, Gelu Diacon, lanseaza un nou atac la adresa procurorilor anticorupție. De data aceasta, Gelu Diaconu a reacționat dur dupa ce fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, in dosarul in care acesta…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului Finantelor Publice…

- Toata lumea a ramas socata cand a aflat ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care a elaborat faimoasa Declaratie 600, nu are pregatita nici macar infrastructura informatica pentru a o gestiona. Explicatia o aflam acum: ANAF avea alte preocupari.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrului Finantelor, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, citat de cursdeguvernare.ro.…

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Cele mai multe provin din China. De aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului, menita sa reduca evaziunea…

- 2018 va fi anul exceselor ANAF asupra contribuabililor, o miza fiind premiile constand in cote parți din amenzile aplicate, așa cum sunt ele prevazute in OUG nr. 116/2017, avertizeaza reprezentanții oamenilor de afaceri vasluieni. Marul discordiei dintre patronate și administrația fiscala este generat…

- ANAF vinde masini cu preturi de la 100 de euro. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare, prin intermediul site-ului oficial, mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate sau predate de datornici.

- Au crescut incasarile la ANAF Încasarile Fiscului au fost anul trecut de aproape 215 miliarde de lei, cu aproximativ 8 la suta mai mult decât în 2016 si peste suma planificata de 214,37 de miliarde. Banii adunati în 2017 reprezinta cele mai mari încasari din 2003,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 214,95 miliarde lei, anul trecut, cu 7,8% peste 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, vineri, AGERPRES. 'Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde lei. Conform datelor din trezorerie…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le…

- Aproximativ 210.000 de ro­mani sunt obligati sa de­puna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Natio­nala de Administrare Fis­cala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia tre­buie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe lan­ga salarii, astfel incat Fiscul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului sa adopte o hotarare pentru transmiterea in administrarea CGMB a Bazei Pro Rapid situate pe bd. Bucurestii Noi pentru reincluderea acesteia in circuitul sportiv si de agrement. 'Se solicita Guvernului Romaniei adoptarea unei…

- Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) și alte persoane fizice care obțin venituri din activitați independente au obligația sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru contribuțiile sociale, a precizat, miercuri, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), care…

- Inspectorii ANAF pot fi rasplatiți cu bonusuri cifrate la 15% din sumele stabilite de ei prin acte administrativ fiscale, indiferent ca ulterior instanțele judecatorești pot decide returnarea sumelor pe care aceștia le-au stabilit suplimentar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va putea reține, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obținute in urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului Fiscului, stabilește ordonanța de urgența aprobata de Guvern in ultima ședința din acest an. "Incepand…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea reține, din 2018, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, așa cum se arata in proiectul unui act normativ al Ministerului Finantelor. …

- In 05 ianuarie 2018, incepand cu ora 13.00, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza licitatie publica in Bucuresti, strada Lucretiu Patrascanu nr. 10, corp B, et. 2, sector 3, pentru o serie de bunuri imobile si mobile amplasate in incinta S.C. UTON S.A. din Onesti, jud Bacau. Astfel,…

- Vectorul fiscal, reprezentand lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se arata intr-un comunicat transmis joi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

- Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii o cota de 15% din sumele recuperate, pentru a-si putea recompensa salariatii cu bonusuri, care sa ii motiveze sa creasca gradul de colectare, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor.

- Ministerul de Finante a lansat, miercuri, in dezbatere publica un proiect de ordonanta care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…