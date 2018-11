Melania Trump s-a certat cu Mira Ricardel in timpul turneului pe care l-a efectuat in octombrie in Africa, iar biroul Primei Doamne a luat masura iesita din comun de a difuza un comunicat in sensul ca Ricardel ar trebui destituita. Desi istoric este un fapt comun ca primele doamne sa exercite presiuni asupra sotilor lor in chestiuni oficiale, de regula nu publica declaratii pe aceasta tema, noteaza Reuters.



"Biroul Primei Doamne considera ca (Mira Ricardel) nu mai merita onoarea de a lucra la Casa Alba", a notat in comunicat purtatoarea de cuvant a Melaniei Trump, Stephanie Grisham.



