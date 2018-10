GEFCO, indicatori financiari pentru 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Banești face parte din Grupul de Acțiune Locala "Colinele Prahovei" și deruleaza mai multe proiecte cu fonduri europene prin intermediul acestui GAL. Zilele acestea, la Primaria Banești a sosit un buldoexcavator, achiziționat cu aproape 90.000 euro, in cadrul unui program cu fonduri europene.

- Grupul OMV Petrom a consemnat in primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2017, cand rezultatul afisat a fost de 1,21 miliarde de lei, po...

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- Prefectul judetul Brasov, Rasaliu Marian Iulian, a solicitat pentru astazi, 30 iulie 2018, o convocare a alesilor locali din comuna Augustin, avand in vedere ca la nivel administrativ exista un blocaj din cauza faptului ca posturile de primar si viceprimar nu sunt ocupate in acest moment, iar patru…

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale pentru lanțurile de aprovizionare și lider european in logistica automobilelor, a primit certificatul de buna practica privind distribuția (Good Distribution Practice - GDP) de la Bureau Veritas, intarind

- A inregistrat, in total, 9.638.486 de clienți la 30 iunie 2018, o creștere cu 0,6% Vodafone Romania anunța principalii indicatori financiari pentru trimestrul incheiat la 30 iunie 2018, potrivit rezultatelor raportate astazi de Vodafone Group Plc. Vodafone Romania a inregistrat, in total, 9.638.486…

- Grupul media Tronc a anuntat ca va renunta la jumatate dintre posturile redactiei cotidianului The New York Daily News, pe care l-a cumparat in urma cu mai putin de un an, pentru suma de doar 1 dolar, potrivit variety.com.

- Primarii rebeli nu cedeaza in fața liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, și au inființat Grupul de Reforma și Acțiune Liberala. Alin Nica, edilul din Dudeștii Vechi, cel care a fost și contracandidatul lui Robu la alegerile pentru șefia filialei, susține ca, in continuare, principala revendicare este dizolvarea…